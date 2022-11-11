Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с октября
Курс доллара в ходе валютных торгов опустился ниже 60 руб. впервые с 6 октября, следует из данных на сайте Мосбиржи.
По данным на 13:54 мск, курс доллара опускался до 59,98 руб. К 13:58 мск курс доллара замедлил падение и торговался на уровне 60,09 р. Курс евро вырос до 61,46 руб.
В конце сентября курс евро падал до 51,58 руб., что является восьмилетним минимумом. Европейская валюта в последний раз падала ниже этого минимума 15 октября 2014 г. В течение восьми лет евро не торговался ниже 52 руб.
Банк России в октябре разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках». Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.
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