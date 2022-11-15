Россияне перевели на зарубежные счета в сентябре $6,7 млрд

После начала спецоперации на Украине россияне стали активно выводить деньги за рубеж. В частности, в феврале в общей сумме было переведено около $4,3 млрд, после введения ограничений на вывод средств за границу объем значительно снизился — до $1,7 млрд в марте, $1,4 млрд в апреле и $1,7 в мае. После этого ЦБ смягчил ограничения на переводы за границу, в результате чего их объем увеличился до $5,2 млрд. В июле было выведено $5,6 млрд, а в августе — $5,4 млрд.