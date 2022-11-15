Россияне перевели на зарубежные счета в сентябре $6,7 млрд
В сентябре граждане России перевели на счета в зарубежных банках рекордные $6,7 млрд, что на четверть больше августовского показателя, об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦБ.
После начала спецоперации на Украине россияне стали активно выводить деньги за рубеж. В частности, в феврале в общей сумме было переведено около $4,3 млрд, после введения ограничений на вывод средств за границу объем значительно снизился — до $1,7 млрд в марте, $1,4 млрд в апреле и $1,7 в мае. После этого ЦБ смягчил ограничения на переводы за границу, в результате чего их объем увеличился до $5,2 млрд. В июле было выведено $5,6 млрд, а в августе — $5,4 млрд.
Всего с начала года объем средств на вкладах в иностранных банках увеличился вдвое, превысив $63 млрд. По информации агентства, такое произошло впервые. Уточняется, что в январе в банках-нерезидентах находилось около $30,6 млрд.
Сейчас в России действует ограничение по объему средств, которые можно вывести за рубеж. Уточняется, что россияне и граждане дружественных стран могут переводить за рубеж не более $1 млн в месяц. По системам денежных переводов сумма ограничена $10 000. Такое ограничение будет действовать до 31 марта 2023 г. Нерезиденты, работающие в России, могут отправить за границу средства в размере заработной платы. Те, кто в России не работает, по-прежнему не могут переводить средства за рубеж.
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