«Газпром нефть» планирует выплатить промежуточные дивиденды в 69,78 рублей на акцию

«Газпром нефть» не публиковала финансовую отчетность по итогам девяти месяцев 2022 г. Уставный капитал компании состоит из 4 741 299 639 акций. Таким образом, общая сумма дивидендов за девять месяцев может составить более 33 млрд руб. Основным акционером является «Газпром», который контролирует чуть более 95% бумаг нефтяной компании.