«Газпром нефть» планирует выплатить промежуточные дивиденды в 69,78 рублей на акцию
В сообщении говорится, что акционеры, имеющие право на получение дивидендов, будут определены 30 декабря. «Газпром нефть» планирует выплатить дивиденды номинальным держателям акций и доверительным управляющим до 19 января 2023 г., остальным акционерам – до 9 февраля 2023 г.
«Газпром нефть» не публиковала финансовую отчетность по итогам девяти месяцев 2022 г. Уставный капитал компании состоит из 4 741 299 639 акций. Таким образом, общая сумма дивидендов за девять месяцев может составить более 33 млрд руб. Основным акционером является «Газпром», который контролирует чуть более 95% бумаг нефтяной компании.
На объявлении дивидендов акции компании на торгах Московской биржи выросли на 4% до 468,5 руб. за бумагу по состоянию на 15:06 мск. К 15:22 мск цена бумаг опустилась до 462,75 руб.
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