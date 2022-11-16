Газета
Финансы

«Газпром нефть» планирует выплатить промежуточные дивиденды в 69,78 рублей на акцию

Ведомости

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2022 г. в размере 69 руб. 78 коп. за акцию, сообщила компания. Акционеры компании должны утвердить выплату на внеочередном собрании 19 декабря.

В сообщении говорится, что акционеры, имеющие право на получение дивидендов, будут определены 30 декабря. «Газпром нефть» планирует выплатить дивиденды номинальным держателям акций и доверительным управляющим до 19 января 2023 г., остальным акционерам – до 9 февраля 2023 г.

«Газпром нефть» не публиковала финансовую отчетность по итогам девяти месяцев 2022 г. Уставный капитал компании состоит из 4 741 299 639 акций. Таким образом, общая сумма дивидендов за девять месяцев может составить более 33 млрд руб. Основным акционером является «Газпром», который контролирует чуть более 95% бумаг нефтяной компании.

На объявлении дивидендов акции компании на торгах Московской биржи выросли на 4% до 468,5 руб. за бумагу по состоянию на 15:06 мск. К 15:22 мск цена бумаг опустилась до 462,75 руб.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: «Газпром нефть» лидирует по темпам роста добычи газа

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных