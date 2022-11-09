«Газпром нефть» лидирует по темпам роста добычи газа

«Газпром нефть» лидирует по темпам роста добычи газаПоказатели компании увеличиваются на фоне падения добычи «Газпрома»
На фоне сокращения «Газпромом» добычи его «дочка» «Газпром нефть» стала абсолютным рекордсменом по темпам роста добычи газа. За 10 месяцев 2022 г. она добыла на 19,4% газа больше, чем за аналогичный период 2021 г., свидетельствуют консолидированные данные статистики Минэнерго, с которыми ознакомились два источника «Ведомостей».
В январе – октябре «Газпром нефть» добыла 42,3 млрд куб. м, в октябре – 4,3 млрд куб. м. Эти данные учитывают доли добычи в совместных предприятиях. Собственная же добыча «Газпром нефти» за 10 месяцев 2022 г. составила 27,5 млрд куб. м (+37,4% к аналогичному периоду 2021 г.).
Согласно статистике, по объемам добычи газа компания сейчас уступает помимо материнского «Газпрома» только «Новатэку» и «Роснефти», но значительно опережает их по темпам прироста. «Новатэк» нарастил добычу в январе – октябре на 2,2% до 69,2 млрд куб. м., «Роснефть» – на 13,6% до 54,9 млрд куб м.
У других крупнейших независимых производителей газа производственные показатели упали. У «Лукойла» добычи газа снизилась почти на 1% до 16,9 млрд куб. м, у «Сургутнефтегаза» – на 8,8% до 6,9 млрд куб. м, у Независимой нефтегазовой компании (ННК) – на 3,8% до 5,6 млрд куб. м. «Газпром» 1 ноября также отчитался о сокращении добычи за 10 месяцев на 78,8 млрд куб. м, или на 18,6%, – до 344 млрд куб. м.
Представитель «Газпром нефти» на момент публикации не ответил на запрос «Ведомостей».
«Газпром» уже несколько лет отдает на откуп «Газпром нефти» добычу на целом ряде своих крупнейших месторождений, поэтому добыча газа у нефтяной «дочки» растет, а у самой монополии – снижается, отмечает эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. По его мнению, такой подход может объясняться разным режимом налогообложения добычи газа для «Газпрома» и остальных компаний.
«Газпром» и остальные нефтегазовые компании добывают газ на разных условиях. В частности, для независимых производителей газа действует пониженная ставка НДПИ. По действующему законодательству (ст. 342 Налогового кодекса) базовая ставка НДПИ при добыче природного газа составляет 35 руб. за 1000 куб. м. Она умножается на базовое значение единицы условного топлива (Еут) и на коэффициент, характеризующий степень сложности добычи газа (Кс). У «Газпрома», являющегося единственным экспортером трубопроводного газа, значение Еут выше. Повышенное значения Еут устанавливается в формуле через коэффициент, характеризующий экспортную доходность единицы условного топлива (Кгп). Для «Газпрома», как владельца Единой системы газоснабжения (ЕСГ), с 1 января 2019 г. он равен 1,4441. Для остальных компаний установлен на уровне 1. Кроме того, в отличие от «Газпрома» независимые производители могут продавать газ на внутреннем рынке по нерегулируемым ценам.
С 2012 по 2021 г. добыча газа «Газпром нефти» с учетом долей в совместных предприятиях выросла в 4 раза до 45,6 млрд куб. м, следует из данных Минэнерго. Добыча самого «Газпрома» (без учета показателей «Газпром нефти») за тот же период выросла только на 2% – с 479 млрд куб. м в год до 488 млрд куб. м. При этом доля «Газпром нефти» в объеме добычи выросла с 2 до 9%, что делает ее одним из крупнейших добывающих дочерних обществ «Газпрома». Преображение «Газпром нефти» в газовую компанию вызывает «беспокойство и недоумение» у других участников рынка, говорит Танкаев. «Слово «нефть» в названии компании «Газпром нефть» утратило свою актуальность», – шутит он.
«Газпром нефть», которая пользуется льготами независимых производителей, нельзя назвать независимой от «Газпрома» – монополии принадлежит 95,68% акций компании, обращает внимание эксперт ТПП РФ Дмитрий Полохин. По его мнению, отсутствие госрегулирования цен на газ и пониженная ставка НДПИ позволяют значительно экономить на добыче, особенно с учетом растущих объемов. При этом, продолжает он, у компании есть преференции как у «дочки» «Газпрома», например беспрепятственный доступ к газотранспортной системе. Это позволяет компании заявлять к поставке объемы газа фактически без ограничений, в то время как остальные участники рынка вынуждены согласовывать с «Газпромом» необходимые объемы и направления», – поясняет Полохин. «Фактически «Газпром нефть» сидит на двух стульях, получая необоснованное конкурентное преимущество и вытесняя с рынка других участников», – резюмирует Танкаев.
Газа на 100 лет
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что значительную роль в приросте добычи газа «Газпром нефтью» играют долгосрочные рисковые операторские договоры (ДРОД) с «Газпромом» на девяти его месторождениях: Песцовом, Ен-Яхинском, Западно-Таркосалинском, Чаяндинском, Ямбургском, Оренбургском, Уренгойском, Харасавэйском и Бованенковском (совокупные запасы превышают 15 трлн куб. м газа). Существенный вклад в прирост добычи газа «Газпром нефти» вносят ямальские проекты, отмечает эксперт. Это подтверждается данными статистики Минэнерго за 10 месяцев. «Газпромнефть-Ямал» показал прирост 75,9% к аналогичному периоду прошлого года (12,6 млрд куб м), а добыча на месторождениях «Меретояханефтегаза» увеличилась более чем в 3 раза до 3,6 млрд куб. м.
Что предлагала «Газпром нефть»
Система рискового операторского договора предполагает предоставление недропользователем доступа к участку недр компании-оператору, которая проводит геологоразведку и занимается добычей углеводородов, принимая при этом на себя все риски и все расходы, связанные с разработкой месторождения. После начала добычи между сторонами могут распределяться как добытые углеводороды, так и доходы от их продажи. Система соглашения о совместной разработке предполагает объединение компании-оператора и компаний-инвесторов в единый консорциум, который работает с недропользователем на основе рискового операторского договора. Участники консорциума финансируют проект пропорционально долям в проекте.
Добыча газа у «Газпром нефти» будет расти и дальше. В интервью ТАСС в июне 2021 г. заместитель председателя правления Вадим Яковлев заявил, что дальнейший рост «Газпром нефти» будет происходить в большей степени благодаря наращиванию добычи газа. По его словам, доля газового бизнеса в добыче уже составляет 37–38%. «После запуска Бованенково, Харасавэя, Уренгоя мы выйдем примерно на 45% <...> Мы идем дальше и дальше на север Ямала, и это отражает геологические тренды. Там больше газа и газового конденсата».
«Ямальский центр газодобычи является ключевым для развития газовой отрасли России в XXI в. Добыча газа здесь будет вестись еще не одно десятилетие. 100 лет, а может и больше», – отмечал президент Владимир Путин в октябре 2021 г. Разработать комплексную программу освоения богатейшей газовой провинции он поручил «Газпрому» еще в 2002 г. Спустя 10 лет он дал старт разработке Бованенковского месторождения – одного из крупнейших в мире (начальные запасы – 4,9 млрд куб. м газа) и первого в рамках нового мегапроекта «Ямал».
Самостоятельно осваивать недра Арктики «Газпром» долго не стал. Уже спустя три года после старта первого этапа освоения Бованенковского месторождения монополия решила подключить к проекту свою нефтедобывающую «дочку». Чтобы повысить экономическую эффективность такой синергии, профильным регуляторам предложили подкорректировать законодательство. В 2015 г. «Газпром нефть» направила вице-премьеру Александру Хлопонину письмо, в котором предложила законодательно ввести две новые для России системы недропользования: на основе рискового операторского договора и на основе соглашений о совместной разработке (см. врез).
Предложения «Газпром нефти» были поддержаны Минприроды и Минэнерго, но отвергнуты Минфином из-за необходимости внесения существенных изменений в Налоговый кодекс в части уплаты НДС, налога на прибыль, НДПИ и налога на имущество. Не дождавшись поддержки регуляторов, «Газпром нефть» запустила работу в текущем налоговом режиме: в начале 2019 г. компания подписала ДРОД с «Газпромом» по ачимовским залежам гигантского Ямбургского месторождения, а также нефтяным оторочкам Ен-Яхинского и Песцового месторождений в ЯНАО. Спустя несколько месяцев компания получила разрешение от «Газпрома» на проведение оценки добычи газового конденсата на крупнейших активах материнской компании – Бованенковском и Харасавэйском месторождениях, а также ачимовском блоке Уренгойского месторождения.
Впрочем, без поддержки властей «Газпром нефть» все же не осталась. Минфин подготовил законопроект по предоставлению «Газпром нефти» налогового вычета по НДПИ в 2023–2028 гг., сообщил «Интерфакс» 13 октября. Речь идет о финансировании строительства компанией дополнительной инфраструктуры для транспортировки жидких углеводородов, добываемых на Бованенковском и Харасавэйском месторождениях. Размер вычета составит 1,1 млрд руб. в месяц или 79,9 млрд руб. за весь период. При этом вычет будет возвратным: компания должна будет вернуть полученные средства в 2029–2034 гг. с индексацией в 9%.