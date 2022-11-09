«Газпром нефть» лидирует по темпам роста добычи газа

С 2012 по 2021 г. добыча газа «Газпром нефти» с учетом долей в совместных предприятиях выросла в 4 раза до 45,6 млрд куб. м, следует из данных Минэнерго. Добыча самого «Газпрома» (без учета показателей «Газпром нефти») за тот же период выросла только на 2% – с 479 млрд куб. м в год до 488 млрд куб. м. При этом доля «Газпром нефти» в объеме добычи выросла с 2 до 9%, что делает ее одним из крупнейших добывающих дочерних обществ «Газпрома». Преображение «Газпром нефти» в газовую компанию вызывает «беспокойство и недоумение» у других участников рынка, говорит Танкаев. «Слово «нефть» в названии компании «Газпром нефть» утратило свою актуальность», – шутит он.