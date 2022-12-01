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Финансы

Международные резервы России за неделю сократились на $1,3 млрд

Ведомости

Международные резервы России за неделю с 18 по 25 ноября сократились на $1,3 млрд и составили $567,5 млрд, говорится в сообщении на сайте Банка России.

«Объем международных резервов по состоянию на 25 ноября составил $567,5 млрд, сократившись за неделю на $1,3 млрд, или на 0,2%, под воздействием ценовой и курсовой переоценок», – говорится в сообщении.

Неделей ранее ЦБ сообщал, что международные резервы выросли на 3% до $568,8 млрд.

Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

Из-за спецоперации России на Украине страны Запада заморозили резервы российского Центрального банка. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.

Глава ЕК уточнила, что страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов. Цифру в 300 млрд евро ранее называла и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Газета The Wall Street Journal сообщила сегодня, что Евросоюз не сможет конфисковать замороженные активы Центробанка РФ из-за действия международного принципа государственного иммунитета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных