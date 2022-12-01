Международные резервы России за неделю сократились на $1,3 млрд
Международные резервы России за неделю с 18 по 25 ноября сократились на $1,3 млрд и составили $567,5 млрд, говорится в сообщении на сайте Банка России.
«Объем международных резервов по состоянию на 25 ноября составил $567,5 млрд, сократившись за неделю на $1,3 млрд, или на 0,2%, под воздействием ценовой и курсовой переоценок», – говорится в сообщении.
Неделей ранее ЦБ сообщал, что международные резервы выросли на 3% до $568,8 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
Из-за спецоперации России на Украине страны Запада заморозили резервы российского Центрального банка. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.
Глава ЕК уточнила, что страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов. Цифру в 300 млрд евро ранее называла и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Газета The Wall Street Journal сообщила сегодня, что Евросоюз не сможет конфисковать замороженные активы Центробанка РФ из-за действия международного принципа государственного иммунитета.
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