Международные резервы России за неделю увеличились на $3,8 млрд

Из-за спецоперации России на Украине страны Запада заморозили резервы российского Центрального банка. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.