Банки в Херсонской области начали обмен гривны на рубли

С 23 мая на территории Херсонской области официально начала действовать бивалютная зона. Согласно федеральным конституционным законам о принятии в состав России четырех новых субъектов (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей), денежной единицей на этих территориях будет рубль. При этом до конца этого года допускается обращение и украинской гривны.