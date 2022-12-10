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Финансы

Банки в Херсонской области начали обмен гривны на рубли

Ведомости

С 1 января в Херсонской области прекращается оборот гривны, обмен украинской валюты на рубли уже доступен в отделениях Промсвязьбанка, ЦМР-Банка и МРБ-Банка, сообщается в Telegram-канале администрации региона.

По данным властей Херсонской области, валюту будут менять по курсу 1 рубль 25 копеек за одну гривну. В администрации рекомендовали «не затягивать» с обменом. Сделать это можно в отделениях банков в Геническе, Скадовске и поселке Новотроицкое.

«Мы должны были начать операции с 1 января, но ради удобства жителей и плавной интеграции области в российское экономическое пространство валютообменные операции производят уже сейчас», — цитирует администрация управляющего отделением Центробанка России по Херсонской области Андрея Перетокина.

С 23 мая на территории Херсонской области официально начала действовать бивалютная зона. Согласно федеральным конституционным законам о принятии в состав России четырех новых субъектов (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей), денежной единицей на этих территориях будет рубль. При этом до конца этого года допускается обращение и украинской гривны.

В конце сентября посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что на территории республики гривну вывели из оборота «уже очень давно». В начале сентября власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей снизили курс гривны с 1,5 до 1,25 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных