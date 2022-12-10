Банки в Херсонской области начали обмен гривны на рубли
С 1 января в Херсонской области прекращается оборот гривны, обмен украинской валюты на рубли уже доступен в отделениях Промсвязьбанка, ЦМР-Банка и МРБ-Банка, сообщается в Telegram-канале администрации региона.
По данным властей Херсонской области, валюту будут менять по курсу 1 рубль 25 копеек за одну гривну. В администрации рекомендовали «не затягивать» с обменом. Сделать это можно в отделениях банков в Геническе, Скадовске и поселке Новотроицкое.
«Мы должны были начать операции с 1 января, но ради удобства жителей и плавной интеграции области в российское экономическое пространство валютообменные операции производят уже сейчас», — цитирует администрация управляющего отделением Центробанка России по Херсонской области Андрея Перетокина.
С 23 мая на территории Херсонской области официально начала действовать бивалютная зона. Согласно федеральным конституционным законам о принятии в состав России четырех новых субъектов (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей), денежной единицей на этих территориях будет рубль. При этом до конца этого года допускается обращение и украинской гривны.
В конце сентября посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что на территории республики гривну вывели из оборота «уже очень давно». В начале сентября власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей снизили курс гривны с 1,5 до 1,25 руб.