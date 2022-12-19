Газета
Финансы

Курс евро на Мосбирже впервые с мая превысил 70 рублей

Ведомости

В ходе торгов на Мосбирже курс евро впервые с 27 мая 2022 г. превысил 70 руб. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По данным на 11.04 мск, курс евро рос на 1,31% до 70,0025 руб. К 11.10 мск он поднялся до 70,08 руб., ускорив рост до 1,42%.

Курс доллара при этом по состоянию на 11.10 увеличился до 65,87 руб. (+1,88%). Он также впервые с 30 мая превысил 65 руб.

Ранее курс евро поднялся выше 67 руб. 13 декабря. Это случилось впервые с 30 мая. В ходе торгов в тот день курс евро составил 67,07 руб.

Курс доллара также стабильно растет с начала декабря. 2 декабря курс доллара впервые с 7 ноября превысил отметку в 62 руб. Уже 6 декабря он перешагнул отметку в 63 руб. впервые с 14 октября. А 14 декабря курс доллара впервые с 13 октября поднялся выше 64 руб.

При этом в конце июня 2022 г. валюта установила шестилетний минимум, опустившись ниже 51 руб.

Банк России в октябре разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках». Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных