Курс евро на Мосбирже впервые с мая превысил 70 рублей
В ходе торгов на Мосбирже курс евро впервые с 27 мая 2022 г. превысил 70 руб. Об этом свидетельствуют данные биржи.
По данным на 11.04 мск, курс евро рос на 1,31% до 70,0025 руб. К 11.10 мск он поднялся до 70,08 руб., ускорив рост до 1,42%.
Курс доллара при этом по состоянию на 11.10 увеличился до 65,87 руб. (+1,88%). Он также впервые с 30 мая превысил 65 руб.
Ранее курс евро поднялся выше 67 руб. 13 декабря. Это случилось впервые с 30 мая. В ходе торгов в тот день курс евро составил 67,07 руб.
Курс доллара также стабильно растет с начала декабря. 2 декабря курс доллара впервые с 7 ноября превысил отметку в 62 руб. Уже 6 декабря он перешагнул отметку в 63 руб. впервые с 14 октября. А 14 декабря курс доллара впервые с 13 октября поднялся выше 64 руб.
При этом в конце июня 2022 г. валюта установила шестилетний минимум, опустившись ниже 51 руб.
Банк России в октябре разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках». Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.