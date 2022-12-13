Курс евро поднялся выше 67 рублей впервые с мая

Ранее сегодня стала известно, что индекс потребительских цен (CPI) в США по итогам ноября вырос на 0,1% по сравнению с октябрем и на 7,1% – по сравнению с ноябрем прошлого года. Основная инфляция в США в годовом выражении продолжила замедление после 7,7% в октябре и 8,2% в сентябре.