Курс евро поднялся выше 67 рублей впервые с мая
Курс евро впервые с 30 мая поднялся выше 67 руб., об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.
По данным площадки, к 17:11 мск курс евро поднимался до 67,07 руб. Курс доллара при этом прибавлял 25 коп., поднявшись до 63,05 руб.
Ранее сегодня стала известно, что индекс потребительских цен (CPI) в США по итогам ноября вырос на 0,1% по сравнению с октябрем и на 7,1% – по сравнению с ноябрем прошлого года. Основная инфляция в США в годовом выражении продолжила замедление после 7,7% в октябре и 8,2% в сентябре.
2 декабря курс доллара впервые с 7 ноября превысил отметку в 62 руб. А в конце июня 2022 г. валюта установила шестилетний минимум, опустившись ниже 51 руб.
Банк России в октябре разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках». Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.