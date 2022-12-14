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Курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля впервые с октября

Ведомости

Курс доллара впервые с 13 октября поднялся выше 64 руб., свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

По данным на 17:55 мск, курс доллара рос на 1,89%, поднимаясь до 64,03 руб. К 18:10 курс американской валюты находился на уровне 64,02 руб. Курс евро рос до 68,19 руб.

2 декабря курс доллара впервые с 7 ноября превысил отметку в 62 руб. А в конце июня 2022 г. валюта установила шестилетний минимум, опустившись ниже 51 руб.

Банк России в октябре разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках». Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.

Ранее по теме: Курс евро поднялся выше 67 рублей впервые с мая

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных