Курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля впервые с октября
Курс доллара впервые с 13 октября поднялся выше 64 руб., свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.
По данным на 17:55 мск, курс доллара рос на 1,89%, поднимаясь до 64,03 руб. К 18:10 курс американской валюты находился на уровне 64,02 руб. Курс евро рос до 68,19 руб.
2 декабря курс доллара впервые с 7 ноября превысил отметку в 62 руб. А в конце июня 2022 г. валюта установила шестилетний минимум, опустившись ниже 51 руб.
Банк России в октябре разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках». Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.