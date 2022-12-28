Курс доллара поднялся выше 72 рублей

В ходе торгов на Мосбирже курс доллара превысил 72 руб. Об этом свидетельствуют данные биржи. Курс доллара на 15:00 мск рос до 71,98 руб, евро — до 76,26 руб. После этого курс американской валюты дорожал до 72,06 руб.