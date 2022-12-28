Курс доллара поднялся выше 72 рублей
В ходе торгов на Мосбирже курс доллара превысил 72 руб. Об этом свидетельствуют данные биржи. Курс доллара на 15:00 мск рос до 71,98 руб, евро — до 76,26 руб. После этого курс американской валюты дорожал до 72,06 руб.
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 28 декабря, составляет 69,9 руб., официальный курс евро — 74,1 руб. Накануне курс доллара рос до 71 руб., евро — до 76 руб.
Евро и доллар стабильно растут с начала декабря. 2 декабря курс доллара впервые с 7 ноября превысил 62 руб. Уже 6 декабря он перешагнул отметку в 63 руб. впервые с 14 октября. А 14 декабря курс доллара впервые с 13 октября поднялся выше 64 руб. 20 декабря доллар превысил 69 руб.
Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты связывали такую динамику с ограничениями на поставки российской нефти, подготовкой девятого пакета санкций и повышенными бюджетными расходами в конце года. Темп снижения курса эксперты не сочли угрожающим для экономической стабильности.