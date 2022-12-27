Курс доллара превысил 71 рубль
В ходе торгов на Мосбирже курс доллара превысил 71 руб. Об этом свидетельствуют данные биржи. Курс доллара на 18:07 мск вырос до 71,17 руб., евро — до 76,03 руб.
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 27 декабря, составляет 68,4 руб., официальный курс евро — 72,6 руб.
Евро и доллар стабильно растут с начала декабря. 2 декабря курс доллара впервые с 7 ноября превысил 62 руб. Уже 6 декабря он перешагнул отметку в 63 руб. впервые с 14 октября. А 14 декабря курс доллара впервые с 13 октября поднялся выше 64 руб. 20 декабря доллар превысил 69 руб.
Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты связывали такую динамику с ограничениями на поставки российской нефти, подготовкой девятого пакета санкций и повышенными бюджетными расходами в конце года. Темп снижения курса эксперты не сочли угрожающим для экономической стабильности.