Белоусов: крепкий рубль уже сыграл свою роль для экономики

15 декабря президент России Владимир Путин заявил, что с начала года российский рубль стал одной из самых сильных валют мира. По его словам, такого результата получилось достичь благодаря регулированию оттока капитала, переводу оплаты газа в рубли, расчетам с торговыми партнерами в национальных валютах, а также ответственной финансовой политике.