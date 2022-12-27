Белоусов: крепкий рубль уже сыграл свою роль для экономики
Крепкий рубль уже сыграл свою роль для российской экономики, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия 24». Однако сейчас выгодней более слабый рубль, добавил он.
«Крепкий рубль свою роль (уже. — Прим. "Интерфакса") сыграл», — заявил Белоусов (цитата по «Интерфаксу»).
При этом первый вице-премьер считает, что сейчас в условиях падения доходов компаний и снижения экспорта курс рубля «хорошо бы иметь 70-80 рублей за доллар».
Летом этого года министр экономического развития Максим Решетников говорил, что укрепление рубля является одним из новых вызовов для российской экономики. Тогда он сказал, что крепкий рубль создает проблему для экспортеров и для импортеров.
В декабре курс рубля начал снижаться. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин пояснил, что это связано со снижением цен на нефть. При этом, по словам Заботкина, курс по-прежнему «колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года».
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 27 декабря, составляет 68,4 руб., официальный курс евро — 72,6 руб. По состоянию на 10:10 мск курс доллара на Московской бирже составил 68,81 руб., евро — 73 руб.
15 декабря президент России Владимир Путин заявил, что с начала года российский рубль стал одной из самых сильных валют мира. По его словам, такого результата получилось достичь благодаря регулированию оттока капитала, переводу оплаты газа в рубли, расчетам с торговыми партнерами в национальных валютах, а также ответственной финансовой политике.
Он отметил, что в отношении России развернута «беспрецедентная санкционная агрессия», целью которой было «смять» национальную экономику. Путин подчеркнул, что расчет западных стран на обвал российского рубля, а также ускорение инфляции в стране не оправдался.