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ЦБ назвал пострадавшие и выигравшие от крепкого рубля отрасли экономики

В Банке России также оценили эффект санкций на разные сферы
Анастасия Бойко Антон Козлов
Укрепление рубля оказало как отрицательное, так и положительное влияние на разные отрасли экономики, следует из аналитического обзора ЦБ / Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России оценил влияние крепкого рубля и санкций на разные отрасли экономики. Анализ представлен в специальном обзоре ЦБ, подготовленном по просьбе рабочей группы Госдумы, которая рассматривала «Основные направления денежно-кредитной политики на 2023–2025 гг.». Документ есть у «Ведомостей».

Пострадавшие и бенефициары

Укрепление рубля оказало как отрицательное, так и положительное влияние на выпуск товаров и услуг, пишет ЦБ в обзоре. При этом наличие отраслей, в которых сокращается производство из-за более крепкого рубля, в частности экспортоориентированных, негативно влияет на смежные сферы (транспорт, торговля, финансы), что ведет к сокращению выпуска в целом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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