ЦБ назвал пострадавшие и выигравшие от крепкого рубля отрасли экономики

Укрепление рубля оказало как отрицательное, так и положительное влияние на выпуск товаров и услуг, пишет ЦБ в обзоре. При этом наличие отраслей, в которых сокращается производство из-за более крепкого рубля, в частности экспортоориентированных, негативно влияет на смежные сферы (транспорт, торговля, финансы), что ведет к сокращению выпуска в целом.