ЦБ назвал пострадавшие и выигравшие от крепкого рубля отрасли экономики

ЦБ назвал пострадавшие и выигравшие от крепкого рубля отрасли экономикиВ Банке России также оценили эффект санкций на разные сферы
Банк России оценил влияние крепкого рубля и санкций на разные отрасли экономики. Анализ представлен в специальном обзоре ЦБ, подготовленном по просьбе рабочей группы Госдумы, которая рассматривала «Основные направления денежно-кредитной политики на 2023–2025 гг.». Документ есть у «Ведомостей».
Пострадавшие и бенефициары
Укрепление рубля оказало как отрицательное, так и положительное влияние на выпуск товаров и услуг, пишет ЦБ в обзоре. При этом наличие отраслей, в которых сокращается производство из-за более крепкого рубля, в частности экспортоориентированных, негативно влияет на смежные сферы (транспорт, торговля, финансы), что ведет к сокращению выпуска в целом.
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