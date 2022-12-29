UnionPay ввела лимит на снятие наличных с российских карт за границей
«Платежная система UnionPay ввела ограничения для всех российских банков на снятие наличных за пределами РФ», — говорится в сообщении кредитной организации.
Согласно новым условиям, держатели вышеупомянутых карт смогут снимать не более 50 000 юаней в день или эквивалент данной суммы в других валютах и не более 500 000 юаней в год или эквивалент данной суммы в иных валютах.
В «Приморье» уточнили, что в случае если человеку нужно снять наличные выше данного лимита, ему рекомендуется оформить дополнительную карту UnionPay согласно тарифам банка.
Согласно информации на сайте UnionPay, карты этой платежной системы в России выпускают «Русский стандарт», МТС-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, «Солидарность», «Санкт-Петербург», Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), Примсоцбанк, «Приморье», «Зенит» и Почта Банк.
В сентябре РБК со ссылкой на источники написал, что POS-терминалы подсанкицонных банков перестали принимать карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные за рубежом. Карты перестали работать еще в марте-апреле, уточнял один из источников, связавший решение UnionPay со страхом вторичных санкций.