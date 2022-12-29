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UnionPay ввела лимит на снятие наличных с российских карт за границей

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Китайская платежная система UnionPay установила лимит на снятие наличных средств за рубежом по своим картам, которые выпущены банками из России, сообщила пресс-служба банка «Приморье». Источник РБК в крупном банке заявил, что решение касается всех российских эмитентов карт UnionPay.

«Платежная система UnionPay ввела ограничения для всех российских банков на снятие наличных за пределами РФ», — говорится в сообщении кредитной организации.

Согласно новым условиям, держатели вышеупомянутых карт смогут снимать не более 50 000 юаней в день или эквивалент данной суммы в других валютах и не более 500 000 юаней в год или эквивалент данной суммы в иных валютах.

В «Приморье» уточнили, что в случае если человеку нужно снять наличные выше данного лимита, ему рекомендуется оформить дополнительную карту UnionPay согласно тарифам банка.

Согласно информации на сайте UnionPay, карты этой платежной системы в России выпускают «Русский стандарт», МТС-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, «Солидарность», «Санкт-Петербург», Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), Примсоцбанк, «Приморье», «Зенит» и Почта Банк.

В сентябре РБК со ссылкой на источники написал, что POS-терминалы подсанкицонных банков перестали принимать карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные за рубежом. Карты перестали работать еще в марте-апреле, уточнял один из источников, связавший решение UnionPay со страхом вторичных санкций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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