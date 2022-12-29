Международные резервы России за неделю остались на отметке $581,7 млрд
Международные резервы России по состоянию на 23 декабря не изменились и остались на прежней отметке $581,7 млрд, говорится в сообщении Банка России.
«Объем международных резервов Российской Федерации за неделю не изменился и на 23 декабря составил $581,7 млрд», – сообщил регулятор.
На предшествующей неделе резервы увеличились на $5,2 млрд до $581,7 млрд под воздействием положительной переоценки.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад заблокировал 300 млрд евро резервов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных средств связанных с Россией бизнесменов. Тогда же она предложила создать из этих средств инвестиционный фонд, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине.