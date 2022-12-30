«СПБ биржа» сообщила о планах возобновить торги бумагами Yandex и Ozon
«СПБ биржа» с 9 января планирует возобновить торги ценными бумагами Yandex, Cian, HeadHunter, Ozon и X5 Retail Group, сообщила пресс-служба торговой площадки.
«СПБ биржа» 9 января 2023 г. планирует возобновить торги обыкновенными акциями класса А компании Yandex N.V. (YNDX; ISIN NL0009805522), депозитарными расписками на обыкновенные акции компаний Cian PLC (CIAN; ISIN US83418T1088), HeadHunter Group PLC (HHR; ISIN US42207L1061), Ozon Holdings PLC (OZON; ISIN US69269L1044) и X5 Retail Group N.V. (FIVE@GS; ISIN US98387E2054)», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что бумаги будут доступны для сделок в режиме основных торгов в период с 10:00 мск до 18:40 мск. «Торги и расчеты по сделкам с указанными ценными бумагами будут проводиться в долларах США», — уточняется в сообщении.
С 11 ноября «СПБ биржа» запустила торги 115 иностранными биржевыми инвестиционными фондами (ETF). Большинство из них – наиболее консервативные и популярные фонды на крупнейшие мировые индексы: S&P, Russell, MCSI, Dow Jones. Порог входа в каждый ETF разный и зависит от выбранного инструмента: минимальный лот – одна ценная бумага, а текущая их стоимость варьируется от $15 до $550.