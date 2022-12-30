«СПБ биржа» сообщила о планах возобновить торги бумагами Yandex и Ozon

В пресс-службе добавили, что бумаги будут доступны для сделок в режиме основных торгов в период с 10:00 мск до 18:40 мск. «Торги и расчеты по сделкам с указанными ценными бумагами будут проводиться в долларах США», — уточняется в сообщении.