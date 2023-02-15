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Финансы

Банк России создал департамент организации международных расчетов

Ведомости

Центробанк создал департамент организации международных расчетов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Департамент будет заниматься вопросами, которые приобрели особую актуальность в условиях санкций в отношении России. Среди них развитие корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах, а также расширение возможностей для трансграничных операций», – говорится в сообщении.

Новый департамент возглавит Михаил Ковригин, который являлся директором Департамента стратегического развития финансового рынка. Также с 15 февраля был создан Департамент сотрудничества с международными организациями вместо Департамента международного сотрудничества, который будет упразднен до 1 сентября этого года.

После начала военной операции на Украине со стороны западных стран были введены санкции в отношении российских банков и активов. В частности, в санкционных списках оказались ВТБ, Совкомбанк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк Новикомбанк и др. В числе попавших в списки оказались финансовые корпорации Citigroup и JPMorgan, которые летом 2022 г. сообщили российским банкам о прекращении деятельности на территории страны.

Ранее по теме: Citi и JPMorgan закрывают корреспондентские счета российских банков

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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