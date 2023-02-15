Банк России создал департамент организации международных расчетов

После начала военной операции на Украине со стороны западных стран были введены санкции в отношении российских банков и активов. В частности, в санкционных списках оказались ВТБ, Совкомбанк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк Новикомбанк и др. В числе попавших в списки оказались финансовые корпорации Citigroup и JPMorgan, которые летом 2022 г. сообщили российским банкам о прекращении деятельности на территории страны.