Банк России создал департамент организации международных расчетов
Центробанк создал департамент организации международных расчетов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
«Департамент будет заниматься вопросами, которые приобрели особую актуальность в условиях санкций в отношении России. Среди них развитие корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах, а также расширение возможностей для трансграничных операций», – говорится в сообщении.
Новый департамент возглавит Михаил Ковригин, который являлся директором Департамента стратегического развития финансового рынка. Также с 15 февраля был создан Департамент сотрудничества с международными организациями вместо Департамента международного сотрудничества, который будет упразднен до 1 сентября этого года.
После начала военной операции на Украине со стороны западных стран были введены санкции в отношении российских банков и активов. В частности, в санкционных списках оказались ВТБ, Совкомбанк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк Новикомбанк и др. В числе попавших в списки оказались финансовые корпорации Citigroup и JPMorgan, которые летом 2022 г. сообщили российским банкам о прекращении деятельности на территории страны.