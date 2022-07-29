Citi и JPMorgan закрывают корреспондентские счета российских банков

По информации источников Frank Media, исключение американские банки могут сделать только для Газпромбанка, через который западные страны оплачивают российский газ, а также для структуры Московской биржи — Национального клирингового центра (НКЦ). Один из собеседников издания считает, что корсчета сможет сохранить и Юникредитбанк, потому что они находятся в материнской UniCredit – это, по его мнению, может быть одним из условий продажи российского бизнеса.