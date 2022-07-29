Citi и JPMorgan закрывают корреспондентские счета российских банков
Российские банки с конца этого месяца стали получать от Citi и JPMorgan уведомления о прекращении корреспондентских отношений, пишет Frank Media со ссылкой на топ-менеджеров трех банков, а также на источник в российском Ситибанке. Информацию о таких письмах подтвердил и источник РБК.
По информации источников Frank Media, исключение американские банки могут сделать только для Газпромбанка, через который западные страны оплачивают российский газ, а также для структуры Московской биржи — Национального клирингового центра (НКЦ). Один из собеседников издания считает, что корсчета сможет сохранить и Юникредитбанк, потому что они находятся в материнской UniCredit – это, по его мнению, может быть одним из условий продажи российского бизнеса.
Прекращение корреспондентских отношений означает рост рисков при сохранении валютных пассивов на балансе, банк может в любой момент лишиться валютного актива при таком подвижном санкционном режиме, заявил один из источников издания.
В конце июня первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин посоветовал участникам рынка снизить валютные позиции в НКЦ из-за риска санкций в отношении центра. Также НКЦ направил участникам регламент, по которому центр будет действовать в случае введение ограничений на обращение валют. В этом случае НКЦ заменит валюту исполнения обязательств на всех рынках Мосбиржи, кроме срочного, прекратит зачисление и списание валюты, на которую наложены ограничения, и прекратит ее учет в качестве обеспечения.
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