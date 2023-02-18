Welt: власти Германии заблокировали российские активы на 5,32 млрд евро

В стране создается «офис по обеспечению соблюдения санкций» (ZfS), сейчас там работают 36 человек, и «постоянно ведется» набор сотрудников, заявили в минфине. ZfS должен вести реестр замороженных активов, который публикуется на сайте органа, но пока, отмечает Welt, такая работа не началась.