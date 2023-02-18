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Финансы

Welt: власти Германии заблокировали российские активы на 5,32 млрд евро

Ведомости

С начала специальной военной операции на Украине власти Германии санкционировали блокировку российских активов на сумму 5,32 млрд евро, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные минфина ФРГ.

Немецкие власти заморозили средства Центробанка РФ, а также активы российских физлиц и компаний, которые попали под санкции Евросоюза после начала СВО. В министерстве не уточнили, какие суммы из замороженных активов принадлежат «так называемым олигархам», пишет газета. 

В стране создается «офис по обеспечению соблюдения санкций» (ZfS), сейчас там работают 36 человек, и «постоянно ведется» набор сотрудников, заявили в минфине. ZfS должен вести реестр замороженных активов, который публикуется на сайте органа, но пока, отмечает Welt, такая работа не началась.

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В декабре правительство ФРГ уточнило, что Германия заморозила активы российских физических и юридических лиц на 5,046 млрд евро. Германия готова использовать замороженные средства для восстановления Украины при условии, что будут решены юридические вопросы и другие союзники поступят так же, сообщало в январе агентство Bloomberg.

После начала спецоперации России на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ РФ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По оценке министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов — это около $300 млрд.

В начале января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона рассматривает все существующие юридические механизмы возвращения доступа к своим замороженным активам и готова, в случае необходимости, к применению отдельных «компенсационных мер». Она подчеркивала, что планы некоторых стран изъять российские активы воспринимаются Москвой как «грубое посягательство на суверенную собственность» и вызовут соответствующую ответную реакцию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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