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В Швейцарии признали незаконной конфискацию активов россиян в пользу Украины

Ведомости

Минюст Швейцарии признал незаконной возможность конфискации российских частных активов, которые находятся в банках страны, для использования их в восстановлении Украины. Такое решение опубликовано на сайте Федерального совета (правительства) Швейцарии. 

«Рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции (FOJ) пришла к выводу, что конфискация частных российских активов подорвет Федеральную конституцию и существующий правопорядок», – сказано в сообщении. 

Вместе с тем в правительстве также отметили, что, несмотря на это решение, Швейцария продолжит оказывать поддержку Украине вне зависимости от решения по замороженным активам.

Помимо этого сегодня председательство Швеции в Совете ЕС сообщило, что постпреды страны ЕС согласовали создание рабочей группы. Она определит возможность использования заблокированных российских частных активов в соответствии с европейским законодательством.

Прошлой осенью глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства Банка России и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. Глава ЕК уточнила, что страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов.

В начале января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона рассматривает все существующие юридические механизмы возвращения доступа к своим замороженным активам и готова, в случае необходимости, к применению отдельных «компенсационных мер». Она подчеркивала, что планы некоторых стран изъять российские активы воспринимаются Москвой как «грубое посягательство на суверенную собственность» и вызовут соответствующую ответную реакцию.

Ранее по теме: В США заявили о скором начале передачи конфискованных российских активов Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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