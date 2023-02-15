В Швейцарии признали незаконной конфискацию активов россиян в пользу Украины
Минюст Швейцарии признал незаконной возможность конфискации российских частных активов, которые находятся в банках страны, для использования их в восстановлении Украины. Такое решение опубликовано на сайте Федерального совета (правительства) Швейцарии.
«Рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции (FOJ) пришла к выводу, что конфискация частных российских активов подорвет Федеральную конституцию и существующий правопорядок», – сказано в сообщении.
Вместе с тем в правительстве также отметили, что, несмотря на это решение, Швейцария продолжит оказывать поддержку Украине вне зависимости от решения по замороженным активам.
Помимо этого сегодня председательство Швеции в Совете ЕС сообщило, что постпреды страны ЕС согласовали создание рабочей группы. Она определит возможность использования заблокированных российских частных активов в соответствии с европейским законодательством.
Прошлой осенью глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства Банка России и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. Глава ЕК уточнила, что страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов.
В начале января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона рассматривает все существующие юридические механизмы возвращения доступа к своим замороженным активам и готова, в случае необходимости, к применению отдельных «компенсационных мер». Она подчеркивала, что планы некоторых стран изъять российские активы воспринимаются Москвой как «грубое посягательство на суверенную собственность» и вызовут соответствующую ответную реакцию.