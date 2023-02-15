В Швейцарии признали незаконной конфискацию активов россиян в пользу Украины

Прошлой осенью глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства Банка России и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. Глава ЕК уточнила, что страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов.