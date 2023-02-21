Индия допустила к торгам на бирже первую российскую компанию

30 января 2023 г. Индия выпала из топ-5 фондовых рынков мира по версии Bloomberg, после того как общая стоимость индийских компаний с первичным листингом сократилась до $3,2 трлн. Это произошло после того, как на фоне обвинений в манипулировании рынком и бухгалтерском мошенничестве крупнейшая финансово-промышленная группа Индии Adani потеряла $118 млрд рыночной стоимости за неделю (на 3 февраля 2023 г.). К 20 февраля она потеряла уже $135 млрд, пишет Bloomberg.