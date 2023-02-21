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Финансы

Индия допустила к торгам на бирже первую российскую компанию

Ведомости

Совет по ценным бумагам и биржам Индии 13 февраля зарегистрировал «Альфа-Капитал» как иностранного портфельного инвестора, следует из данных на сайте регулятора. Пока это единственная российская компания, которая была допущена к торгам в Индии.

Как отметили в «Альфа-Капитале», этот статус позволит проводить сделки с индийскими акциями на обеих фондовых биржах Индии — Бомбейской (BSE) и Национальной (NSE), передает РБК. Чтобы получить лицензию, компания заключит соглашение с индийской Orbis Financial Corporation по предоставлению депозитарных услуг.

По словам гендиректора «Альфа-Капитала» Ирины Кривошеевой, расчеты будут вестись в индийских рупиях, при этом получать доход клиенты будут в рублях. Пока что такие инвестиции будут доступны квалифицированным инвесторам в рамках управляемой стратегии, а минимальный порог входа составит 1 млн руб. Но со временем он будет снижен, а также будут сформированы стратегии для розничных клиентов.   

Сейчас инвестировать в индийские бумаги в России можно через ETF, которые торгуются на СПБ Бирже, — iShares MSCI India и WisdomTree India Earnings Fund. 

30 января 2023 г. Индия выпала из топ-5 фондовых рынков мира по версии Bloomberg, после того как общая стоимость индийских компаний с первичным листингом сократилась до $3,2 трлн. Это произошло после того, как на фоне обвинений в манипулировании рынком и бухгалтерском мошенничестве крупнейшая финансово-промышленная группа Индии Adani потеряла $118 млрд рыночной стоимости за неделю (на 3 февраля 2023 г.). К 20 февраля она потеряла уже $135 млрд, пишет Bloomberg.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных