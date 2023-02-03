Крупнейший конгломерат Индии Adani Group потерял $118 млрд капитализации за неделю

Крупнейший конгломерат Индии Adani Group потерял $118 млрд капитализации за неделюОбвинения в бухгалтерских махинациях вскрыли проблемы рынка страны с прозрачностью
Крупнейшая финансово-промышленная группа Индии Adani потеряла $118 млрд рыночной стоимости за неделю (на 3 февраля 2023 г.), а ее основатель Гаутама Адани перестал быть богатейшим человеком Азии. Поводом для рекордного для страны падения акций стали распродажи ценных бумаг холдинговой компании Adani Enterprises. Их спровоцировал опубликованный 25 января доклад Hindenburg Research, нью-йоркской компании инвесторов-активистов, которые профессионально «разоблачают» публичные компании. В документе Adani Group обвинялась в манипулировании рынком и бухгалтерском мошенничестве.
Падение акций Adani Group потянуло за собой и бумаги других компаний на индийском рынке. 30 января 2023 г. Индия выпала из топ-5 фондовых рынков мира по версии Bloomberg, после того как общая стоимость индийских компаний с первичным листингом сократилась до $3,2 трлн. Последствия 106-страничного отчета Hindenburg Research угрожают подорвать доверие инвесторов к Индии в более широком смысле и к национальной нормативно-правовой базе.
На этом фоне Adani Group 2 февраля отказалась от стартовавшего 27 января крупнейшего в истории Индии размещения (FPO, Follow-on Public Offering – допэмиссия) через Adani Enterprises, планировавшую привлечь $2,5 млрд. В то же время, несмотря на скандал, инвесторы разместили заявки на покупку практически 100% предложенных акций флагманской компании конгломерата. Самая крупная из заявок — $400 млн от международного холдинга Абу-Даби IHC.
Одним из наиболее резонансных обвинений в отчете Hindenburg стало то, что Adani Group вменялось использование сети подставных компаний в офшорных юрисдикциях, включая страны Карибского бассейна, Маврикий и ОАЭ, для содействия коррупции, отмыванию денег, обману налогоплательщиков и выводу средств из зарегистрированных на бирже компаний группы.
Adani Group, в свою очередь, 30 января опубликовала 415-страничный доклад, в котором отвергла обвинения Hindenburg Research, назвав изложенные американцами сведения «вредоносной комбинацией избирательной дезинформации и устаревших, необоснованных и дискредитирующих утверждений». Hindenburg 29 января, в свою очередь, заявила, что комментарий Adani Group «предсказуемо пытался отвлечь внимание от существенных вопросов, заявляя, что наш отчет представляет собой «преднамеренное нападение на Индию».
Расследование в отношении Adani Group скорее напоминает попытку заработать на том, что активы компании не соответствуют стоимости, считает управляющий директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Сергей Беляев. По его словам, это практика, достаточно широко распространенная, но менее развитая по ряду причин на развивающихся рынках.
«Для подобных заработков должно быть выполнено несколько условий: высокая ликвидность (техническая возможность взять шорт в бумаге), наличие большого количества инвесторов, играющих в кратко- и среднесрочную перспективу, регулятор, который будет реагировать на подобные заявления», – говорит Беляев.
Состояние самого Адани, по подсчетам Bloomberg Billionaires Index, на 3 февраля 2023 г. сократилось до $61,3 млрд, упав на $10,7 млрд. Двумя днями ранее, 1 февраля, Адани, чье состояние тогда уже уменьшилось до $72 млрд, перестал быть богатейшим человеком Азии, уступив место другому индийцу Мукешу Амбани ($81 млрд). 2 февраля Forbes переместил Адани с 3-го на 16-е место богатейших людей мира. В рейтинге миллиардеров Bloomberg по состоянию на 3 февраля он опустился на 21-е место в общемировом списке.
Как устроена Adani Group
В группу входят активы из различных отраслей – от энергетики и транспорта до пищепрома и медиа. Группа включает в себя Adani Enterprises (холдинговая компания), Adani Ports & SEZ (крупнейший частный портовый оператор Индии, 10 портов, включая крупнейший в мире угольный терминал Мундра), Adani Green Energy (ветряные и солнечные электростанции, включая крупнейшую в Индии и 12-ю в мире СЭС Kamuthi Solar Power Project), Adani Power (главным образом угольная генерация), Adani Transmission (крупнейший оператор электросетей страны – 18 500 км ЛЭП), Adani Total Gas (оператор газовых сетей), Adani Wilmar (производство продуктов питания - масло, пшеничная мука, рис, бобовые и сахар), Ambuja Cements (стройматериалы), ACC (цемент), NDTV (3 телеканала), North Queensland Export Terminal (угольный порт Эббот-Пойнт в Австралии), Sarguja Rail Corridor (железнодорожная логистика) и Adani Foundation. Adani Group также принадлежат контрольные пакеты акций аэропортов Мумбаи и Нави Мумбаи.
До недавнего обвала акции Adani Enterprises росли в течение пяти лет. В апреле 2022 г. личное состояние Гаутамы Адани превысило $100 млрд и до обрушения стоимости его группы компаний достигало $113 млрд. Западные СМИ связывали стремительный рост группы и ее капитализации с тесными личными связями основателя конгломерата с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
В 2022 финансовом году общий чистый долг Adani Group составил почти $20 млрд. Из них кредиты государственных банков составили 21%, включая Bank of Baroda и Punjab National Bank, по сравнению с 55% в 2015–2016 гг. (Моди занимает пост премьера с конца 2014 г.). ЦБ Индии 3 февраля попытался успокоить инвесторов на фоне ситуации вокруг Adani Group, подчеркнув, что банковский сектор страны остается «устойчивым и стабильным». Резервный банк Индии заявил, что банки соблюдают правила, в том числе кредитные обязательства перед крупными компаниями.
«Как только рынок стабилизируется, мы пересмотрим нашу стратегию на рынке капитала. Это решение никак не повлияет на наши текущие операции и планы на будущее. Мы будем и впредь уделять особое внимание своевременному выполнению проектов», – заявил 2 февраля Адани в видеообращении к инвесторам.
Если сообщения Hindenburg о Adani Group подтвердятся, то, вероятнее всего, это окажет среднесрочное умеренно-негативное влияние на фондовый рынок Индии, считает аналитик по международным рынкам акций «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов. В то же время сами по себе финансовые махинации не являются беспрецедентным для Индии, схожие скандалы уже происходили, хоть и значительно меньшего размера, например с Satyam Computer Services в 2009 г., напоминает эксперт. По его словам, скандал рискует перерасти уже и в политическую плоскость на фоне близости Адани к Моди: индийский парламент уже 2 дня подряд прерывал работу из-за требований оппозиции начать расследования в отношении премьера страны.
Ситуация с Adani Group – симптом одной из крупнейших проблем развивающегося индийского рынка, а именно непрозрачности заимствований при отсутствии адекватной культуры финансовой отчетности на фоне стремительного расширений компаний, что и вызывает вопросы к их устойчивости, отмечает аналитик «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков. Adani Group не брала паузы в развитии, чтобы показать реальный результат. В итоге, если скандал продолжит развиваться и бить по капитализации с теми же темпами, это вполне может привести даже к банкротству и государственному вмешательству, считает эксперт.
То, что произошло с Adani Group, заставит инвесторов задуматься о прозрачности и надежности отчетности индийских компаний, считает руководитель направления анализа акций иностранных эмитентов инвестиционного банка «Синара» Сергей Вахрамеев. Он отмечает, что, хотя стандарты учета в Индии формируются на основе МСФО, есть отличия, возникают вопросы качества аудита. Вахрамеев подчеркивает, что на этом фоне китайский рынок гораздо привлекательнее индийского в силу возможности построения диверсифицированного портфеля. Эмитентов с высокой ликвидностью в Китае гораздо больше, говорит эксперт.
«Сложно сказать, насколько обзор Hindenburg является провокацией, поскольку компания в свою очередь выпустила более чем 400-страничное опровержение. Но осадок остался», – отмечает Вахрамеев.
Анализ индийских компаний – нетривиальная задача, в Индии нет требований к публичным компаниям составлять и раскрывать отчетность в соответствии с МСФО, говорит руководитель управления кредитного анализа УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Воробьев. По его словам, у индийцев и своя система чисел, отличающаяся от традиционной. Стандарты Indian Accounting Standards (Ind AS) основаны на стандартах МСФО, но могут не совпадать полностью, поясняет Воробьев.
В то же время существенно, насколько надежны и достоверны выводы в результате расследования Hindenburg, говорит эксперт. Также не совсем ясны мотивы опубликовать результаты именно перед планировавшимся размещением акций Adani, отмечает Воробьев. В целом, часть инвесторов возможно решила перестраховаться и продать акции, однако в результате это вызвало массовую распродажу, полагает он.