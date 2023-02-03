Крупнейший конгломерат Индии Adani Group потерял $118 млрд капитализации за неделю

Если сообщения Hindenburg о Adani Group подтвердятся, то, вероятнее всего, это окажет среднесрочное умеренно-негативное влияние на фондовый рынок Индии, считает аналитик по международным рынкам акций «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов. В то же время сами по себе финансовые махинации не являются беспрецедентным для Индии, схожие скандалы уже происходили, хоть и значительно меньшего размера, например с Satyam Computer Services в 2009 г., напоминает эксперт. По его словам, скандал рискует перерасти уже и в политическую плоскость на фоне близости Адани к Моди: индийский парламент уже 2 дня подряд прерывал работу из-за требований оппозиции начать расследования в отношении премьера страны.