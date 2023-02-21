Фондовый рынок положительно отреагировал на выступление Путина
Фондовый рынок положительно отреагировал на выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием. После начала послания рост индекса Мосбиржи в моменте составлял 2%. На 13:15 мск бенчмарк российского фондового рынка скорректировался, а его рост за день составил 1,7%.
В лидерах роста оказались бумаги Polymetal (4,68%), Ozon (4,3%), ПИК (4%), префы Сбербанка (3,77%) и бумаги «Яндекса» (3,21%). Ни одна из бумаг индекса Мосбиржи не потеряла в стоимости. Доллар окреп на 5 коп. до 74,55 руб., евро и юань, наоборот, ослабли – на 15 коп. до 79,49 руб. и на 4 коп. до 10,833 руб. соответственно.
В ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что западные страны развернули против России «экономический фронт». Он отметил, что западные страны пытались «обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию». По его словам, цель экономических санкций — «заставить страдать» народ России и тем самым дестабилизировать общество изнутри.
Президент заявил, что отечественная экономика оказалась прочнее, чем полагали западные страны. Он подчеркнул, что «Запад нигде ничего не добился и не добьется». По его словам, российская экономика преодолела риски, сейчас власти знают, что нужно делать «для уверенного поступательного развития России».
В середине декабря 2022 г. Путин назвал рубль «одной из самых сильных валют мира». Глава государства заявил, что в отношении России Запад развернул «беспрецедентную санкционную агрессию», целью которой было «смять» национальную экономику. Тогда Путин также подчеркнул, что расчет западных стран на обвал российского рубля, а также ускорение инфляции в стране не оправдался.