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Фондовый рынок положительно отреагировал на выступление Путина

Ведомости

Фондовый рынок положительно отреагировал на выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием. После начала послания рост индекса Мосбиржи в моменте составлял 2%. На 13:15 мск бенчмарк российского фондового рынка скорректировался, а его рост за день составил 1,7%.

В лидерах роста оказались бумаги Polymetal (4,68%), Ozon (4,3%), ПИК (4%), префы Сбербанка (3,77%) и бумаги «Яндекса» (3,21%). Ни одна из бумаг индекса Мосбиржи не потеряла в стоимости. Доллар окреп на 5 коп. до 74,55 руб., евро и юань, наоборот, ослабли – на 15 коп. до 79,49 руб. и на 4 коп. до 10,833 руб. соответственно.

В ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что западные страны развернули против России «экономический фронт». Он отметил, что западные страны пытались «обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию». По его словам, цель экономических санкций — «заставить страдать» народ России и тем самым дестабилизировать общество изнутри.

Президент заявил, что отечественная экономика оказалась прочнее, чем полагали западные страны. Он подчеркнул, что «Запад нигде ничего не добился и не добьется». По его словам, российская экономика преодолела риски, сейчас власти знают, что нужно делать «для уверенного поступательного развития России».

В середине декабря 2022 г. Путин назвал рубль «одной из самых сильных валют мира». Глава государства заявил, что в отношении России Запад развернул «беспрецедентную санкционную агрессию», целью которой было «смять» национальную экономику. Тогда Путин также подчеркнул, что расчет западных стран на обвал российского рубля, а также ускорение инфляции в стране не оправдался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных