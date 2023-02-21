Фондовый рынок положительно отреагировал на выступление Путина

В середине декабря 2022 г. Путин назвал рубль «одной из самых сильных валют мира». Глава государства заявил, что в отношении России Запад развернул «беспрецедентную санкционную агрессию», целью которой было «смять» национальную экономику. Тогда Путин также подчеркнул, что расчет западных стран на обвал российского рубля, а также ускорение инфляции в стране не оправдался.