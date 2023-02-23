Верховная рада одобрила инициативу Зеленского о санкциях против банков РФ

По его словам, санкции будут действовать в течение 50 лет и будут применены ко всем банкам, зарегистрированным и находящимся в России. Под ограничения попадут, в частности, Центробанк РФ, небанковские кредитные организации, операторы платежных систем, профессиональные участники фондового рынка, страховые компании и инвестфонды, а также другие финансовые учреждения, которые зарегистрированы и оказывают услуги в России, уточнил Железняк.