Верховная рада одобрила инициативу Зеленского о санкциях против банков РФ
Верховная рада 23 февраля одобрила предложение президента Украины Владимира Зеленского о введении сроком на 50 лет санкций против российских банков, в том числе ЦБ РФ. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
«Парламент поддержал указ президента о применении экономических санкций к финансовым учреждениям РФ», – написал Железняк, уточнив, что за инициативу проголосовали 325 депутатов.
По его словам, санкции будут действовать в течение 50 лет и будут применены ко всем банкам, зарегистрированным и находящимся в России. Под ограничения попадут, в частности, Центробанк РФ, небанковские кредитные организации, операторы платежных систем, профессиональные участники фондового рынка, страховые компании и инвестфонды, а также другие финансовые учреждения, которые зарегистрированы и оказывают услуги в России, уточнил Железняк.
22 февраля Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду проект постановления о санкциях против российских банков. В числе ограничений назывались остановка сделок с активами финучреждений РФ, запрет на установление деловых отношений с российскими финучреждениями, запрет на покупку ценных бумаг, эмитентами которых являются финучреждения РФ, и другие.
В феврале президент Украины утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 199 граждан России и одного украинца. Под ограничения попали в том числе советник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков и советник главы «Росатома» Ренат Карчаа, который сопровождал делегацию МАГАТЭ во время посещения Запорожской АЭС.
В середине января Зеленский утвердил введение санкций против 198 человек, среди которых российские военкоры, ведущие и актеры, а также граждане Украины и Белоруссии. До этого украинский президент подписал указ о введении персональных санкций в отношении 119 российских и украинских деятелей культуры, шоу-бизнеса, политологов и медиаменеджеров.
Санкции, как отмечалось ранее, введены сроком на 10 лет. Они предполагают блокировку активов на территории Украины при их наличии, ограничение торговых операций, запрет на транспортировку и полеты через территорию Украины, лишение госнаград страны, прекращение культурных обменов и сотрудничества и др.
Санкции против российского банковского сектора после начала специальной военной операции также ввели западные страны. В проект десятого пакета санкций, как ожидается, войдут ограничения против страховых компаний, а также Альфа-банка, Росбанка и «Тинькофф банка».