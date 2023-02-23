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Финансы

Верховная рада одобрила инициативу Зеленского о санкциях против банков РФ

Ведомости

Верховная рада 23 февраля одобрила предложение президента Украины Владимира Зеленского о введении сроком на 50 лет санкций против российских банков, в том числе ЦБ РФ. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

«Парламент поддержал указ президента о применении экономических санкций к финансовым учреждениям РФ», – написал Железняк, уточнив, что за инициативу проголосовали 325 депутатов.

По его словам, санкции будут действовать в течение 50 лет и будут применены ко всем банкам, зарегистрированным и находящимся в России. Под ограничения попадут, в частности, Центробанк РФ, небанковские кредитные организации, операторы платежных систем, профессиональные участники фондового рынка, страховые компании и инвестфонды, а также другие финансовые учреждения, которые зарегистрированы и оказывают услуги в России, уточнил Железняк.

22 февраля Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду проект постановления о санкциях против российских банков. В числе ограничений назывались остановка сделок с активами финучреждений РФ, запрет на установление деловых отношений с российскими финучреждениями, запрет на покупку ценных бумаг, эмитентами которых являются финучреждения РФ, и другие.

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В феврале президент Украины утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 199 граждан России и одного украинца. Под ограничения попали в том числе советник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков и советник главы «Росатома» Ренат Карчаа, который сопровождал делегацию МАГАТЭ во время посещения Запорожской АЭС.

В середине января Зеленский утвердил введение санкций против 198 человек, среди которых российские военкоры, ведущие и актеры, а также граждане Украины и Белоруссии. До этого украинский президент подписал указ о введении персональных санкций в отношении 119 российских и украинских деятелей культуры, шоу-бизнеса, политологов и медиаменеджеров.

Санкции, как отмечалось ранее, введены сроком на 10 лет. Они предполагают блокировку активов на территории Украины при их наличии, ограничение торговых операций, запрет на транспортировку и полеты через территорию Украины, лишение госнаград страны, прекращение культурных обменов и сотрудничества и др.

Санкции против российского банковского сектора после начала специальной военной операции также ввели западные страны. В проект десятого пакета санкций, как ожидается, войдут ограничения против страховых компаний, а также Альфа-банка, Росбанка и «Тинькофф банка».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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