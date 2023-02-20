ЕС намерен ввести санкции против «Ингосстраха», РНПК и еще 26 юрлиц
В проект десятого пакета санкций Евросоюза против России, приуроченного к годовщине начала спецоперации РФ на Украине, войдут 28 организаций, пишет портал EUobserver.
Речь идет о т. н. черном списке юрлиц, которым грозит замораживание активов в ЕС и запрет на ведение бизнеса. В него, вероятно, войдут Фонд национального благосостояния (ФНБ) России, Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф банк», медиагруппа «Патриот» и медиахолдинг «Россия сегодня», а также страховые компании «Ингосстрах» и Российская национальная перестраховочная компания (РНПК).
Ограничения грозят и 62 российским физлицам. Среди них портал отмечает, в частности, уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову. Помимо нее портал называет также министра семьи, труда и соцзащиты Башкирии Ленару Иванову и зампреда правительства Московской области Вячеслава Духина. Им грозит запрет на выдачу виз и заморозка активов.
Портал отмечает, что содержание пакета еще может поменяться, например, некоторые страны настаивают на введении санкций против «Росатома», однако против этого выступает Венгрия, на территории которой российская компания строит два энергоблока.
2 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС «как можно скорее» принять десятый пакет санкций против России. Кроме того, Европарламент предложил ввести санкции против «Лукойла» и «Росатома», а также отказаться не только от российских нефти и газа, но и от урана.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что разрабатываемый ЕС десятый пакет санкций против России содержит торговые ограничения на поставки объемом 11 млрд евро. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, десятый пакет санкций вступит в силу в годовщину начала спецоперации на Украине — 24 февраля.
На фоне начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении РФ. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую и горнодобывающую отрасли, автомобилестроение и др. 16 декабря 2022 г. ЕС принял девятый пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий сектора России.