В Евросовете заявили о введении уже всех основных санкций против России
Евросоюз ввел уже все основные санкции против России, новые пакеты ограничений «затягивают петлю», мешая обходить введенные ранее меры. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, передает «РИА Новости».
«Каждый следующий пакет направлен на затягивание петли и предотвращение попыток обхода (санкций)... Когда вы уже приняли главные меры, то остается не так много из дополнительных вещей, которые вы можете сделать», – рассказал он.
Политик также отметил, что главными санкциями стали ограничения против российских нефти и нефтепродуктов.
На фоне начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении РФ. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую и горнодобывающую отрасли, автомобилестроение и др. 16 декабря 2022 г. ЕС принял девятый пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий сектора России.
2 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС «как можно скорее» принять десятый пакет санкций против России. Кроме того, Европарламент предложил ввести санкции против «Лукойла» и «Росатома», а также отказаться не только от российских нефти и газа, но и от урана.
При этом новый пакет санкций в отношении России намерены ввести и США. Как сообщал Bloomberg, они могут затронуть военно-промышленный комплекс, энергетический сектор, финансовые учреждения России и несколько физлиц.