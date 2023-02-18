Фон дер Ляйен: разработка санкций против России началась в конце 2021 года

2 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС «как можно скорее» принять десятый пакет санкций против России. Кроме того, Европарламент предложил ввести санкции против «Лукойла» и «Росатома», а также отказаться не только от российских нефти и газа, но и от урана. Глава Еврокомиссии сообщала, что разрабатываемый ЕС десятый пакет санкций против России содержит торговые ограничения на поставки объемом 11 млрд евро. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, десятый пакет санкций вступит в силу в годовщину начала спецоперации на Украине — 24 февраля. На этой неделе послы ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций из-за разногласий в вопросе запрета импорта синтетического каучука, сообщала газета Politico.