Фон дер Ляйен: разработка санкций против России началась в конце 2021 года
Евросоюз и США начали разрабатывать масштабные экономические санкции против России за два месяца до начала спецоперации на Украине, в декабре 2021 г., но западные страны рассчитывали, что применять их не придется, заявила на Мюнхенской конференции по безопасности председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Уже более года назад США стали делать беспрецедентную вещь, выкладывая в публичное пространство свои разведывательные данные, заявляя о подготовке Россией нападения на Украину. Мы надеялись, что этого не случится, но мы начали готовиться», – сказала фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).
Глава ЕК также заявила о необходимости ускорить производство стандартизированного вооружения и амуниции для поставок на Украину. Она сообщила о намерении обратиться к промышленности всего Евросоюза и «задать им вопрос, что нужно, чтобы качественно нарастить производство боеприпасов».
На фоне начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении РФ. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую и горнодобывающую отрасли, автомобилестроение и др. 16 декабря 2022 г. ЕС принял девятый пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий сектора России.
2 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС «как можно скорее» принять десятый пакет санкций против России. Кроме того, Европарламент предложил ввести санкции против «Лукойла» и «Росатома», а также отказаться не только от российских нефти и газа, но и от урана. Глава Еврокомиссии сообщала, что разрабатываемый ЕС десятый пакет санкций против России содержит торговые ограничения на поставки объемом 11 млрд евро. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, десятый пакет санкций вступит в силу в годовщину начала спецоперации на Украине — 24 февраля. На этой неделе послы ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций из-за разногласий в вопросе запрета импорта синтетического каучука, сообщала газета Politico.
15 декабря прошлого года в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин заявил о неоправдавшихся расчетах Запада «смять» российскую экономику с помощью санкций. По его словам, у западных стран не получилось обвалить рубль и «спровоцировать разрушительную инфляцию» из-за собранности российского бизнеса и сплоченности граждан страны.