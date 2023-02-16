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В госдепе анонсировали новый пакет санкций против России 24 февраля

Ведомости

США и страны G7 планируют ввести новый пакет санкций в отношении России 24 февраля. Об этом заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. 

«Приблизительно 24 февраля вы станете свидетелями нового крупного пакета санкций как со стороны США, так и наших партнеров по группе G7», – сказала она (цит. по «РИА Новости»). 

По ее словам, санкции будут распространяться в том числе на те сферы, которые уже находятся под ограничениями. В частности, они затронут военно-промышленный комплекс и поставки высокотехнологичного оборудования. 

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что разрабатываемый ЕС десятый пакет санкций против России содержит торговые ограничения на поставки объемом 11 млрд евро. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, десятый пакет санкций вступит в силу в годовщину начала спецоперации на Украине — 24 февраля.

По информации Bloomberg, в проект десятого пакета санкций против России также вошли санкции против Альфа-банка, Росбанка, «Тинькофф банка» и Фонда национального благосостояния. Под ограничения также могут попасть медиакомпании, российский перестраховщик судов, экспортирующих нефть, и судоходная компания, зарегистрированная в Великобритании. Кроме того, в рамках нового пакета санкции ЕС хочет заставить европейские банки отчитываться об активах Центробанка. Санкции могут быть введены уже на следующей неделе.

Несмотря на санкции, фактические показатели российской экономики по итогам 2022 г. оказались лучше многих прогнозов. По словам президента Владимира Путина, ВВП России с января по ноябрь 2022 г. снизился на 2,1%. По предварительным данным за 2022 г., показатель сократился на 2,5%, добавил он. Путин напомнил, как отечественные и зарубежные эксперты предрекали падение ВВП на «10, и 15, и даже 20%».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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