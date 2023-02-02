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Лавров: у России есть все необходимое для достижения целей спецоперации

Ведомости

Москва не обращалась в ОДКБ с просьбой о содействии в спецоперации на Украине, Россия способна самостоятельно достичь цели СВО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью гендиректору «России сегодня» Дмитрию Киселеву. Трансляцию вело агентство «РИА Новости».

«Мы ни к кому с такой просьбой не обращались. Мы исходим из того, что все необходимое для того, чтобы решить задачи специальной военной операции, закончить ту войну, которую Запад начал через украинский режим еще после госпереворота, у нас есть», — заявил он. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. После этого западные страны стали оказывать Украине военную помощь и ввели масштабные санкции против РФ. Накануне, 1 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые поставки вооружений ведут к эскалации ситуации и требуют от РФ «дополнительных усилий». В то же время, подчеркнул он, это не изменит хода спецоперации. 

Весной прошлого года целями спецоперации президент РФ Владимир Путин обозначил защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 12 января 2023 г. в Кремле отметили, что прежние цели СВО остаются в силе. 25 января Путин напомнил, что цель СВО — защита людей и России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих к стране «исторических территориях».

В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных