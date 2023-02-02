Лавров: у России есть все необходимое для достижения целей спецоперации
Москва не обращалась в ОДКБ с просьбой о содействии в спецоперации на Украине, Россия способна самостоятельно достичь цели СВО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью гендиректору «России сегодня» Дмитрию Киселеву. Трансляцию вело агентство «РИА Новости».
«Мы ни к кому с такой просьбой не обращались. Мы исходим из того, что все необходимое для того, чтобы решить задачи специальной военной операции, закончить ту войну, которую Запад начал через украинский режим еще после госпереворота, у нас есть», — заявил он.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. После этого западные страны стали оказывать Украине военную помощь и ввели масштабные санкции против РФ. Накануне, 1 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые поставки вооружений ведут к эскалации ситуации и требуют от РФ «дополнительных усилий». В то же время, подчеркнул он, это не изменит хода спецоперации.
Весной прошлого года целями спецоперации президент РФ Владимир Путин обозначил защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 12 января 2023 г. в Кремле отметили, что прежние цели СВО остаются в силе. 25 января Путин напомнил, что цель СВО — защита людей и России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих к стране «исторических территориях».
В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.