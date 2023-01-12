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Песков заявил, что все прежние цели спецоперации остаются в силе

Ведомости

Все прежние цели спецоперации на Украине, объявленные президентом Владимиром Путиным, остаются в силе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«О новых целях верховный главнокомандующий не говорил. Все прежние цели остаются на повестке дня», — отметил представитель Кремля.

Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Российские власти неоднократно заявляли, что спецоперация на Украине будет завершена «после выполнения всех поставленных задач». В конце мая секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Москва «не гонится за сроками» при выполнении задач спецоперации.

В декабре 2022 г. Песков заявлял, что целью спецоперации не является присоединение новых территорий к России, но впереди предстоит еще много работы по освобождению оккупированных территорий. В ноябре того же года пресс-секретарь подчеркивал, что смена власти в Киеве также не является целью СВО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных