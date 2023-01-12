Песков заявил, что все прежние цели спецоперации остаются в силе

В декабре 2022 г. Песков заявлял, что целью спецоперации не является присоединение новых территорий к России, но впереди предстоит еще много работы по освобождению оккупированных территорий. В ноябре того же года пресс-секретарь подчеркивал, что смена власти в Киеве также не является целью СВО.