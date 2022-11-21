Песков: смена власти на Украине не является целью СВО
Смена власти в Киеве не является целью специальной военной операции России на Украине, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Нет, президент об этом уже говорил», — ответил представитель Кремля на вопрос, является ли смена режима украинского президента Владимира Зеленского одной из целей спецоперации. По словам Пескова, в ходе СВО Россия стремится достичь своих целей, и она их достигнет.
Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Он объяснил это стремлением сохранить жизни военнослужащих и боеспособность войск, держать которые на правом берегу, в ограниченном районе он назвал «бесперспективным». 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.
Российские власти неоднократно заявляли, что спецоперация на Украине будет завершена «после выполнения всех поставленных задач». В конце мая секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Москва «не гонится за сроками» при выполнении задач спецоперации.
С начала спецоперации стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс был заморожен, поскольку Украина вышла из переговоров. Кроме того, Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является президент Путин.
Во время своего выступления по видеосвязи на саммите G20 Зеленский призвал мировых лидеров поддержать украинский план мирного урегулирования и подчеркнул, что Украина не согласится на перемирие и не пойдет на территориальные уступки.15 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях саммита G20 на Бали заявил, что украинская сторона выдвигает нереалистичные условия для продолжения переговоров с Россией. При этом министр подчеркнул, что Россия со своей стороны по-прежнему не отказывается от продолжения диалога.
Песков 17 ноября заявил, что публичные переговоры Москвы и Киева невозможны. По его словам, украинские власти регулярно меняют свою позицию по возобновлению переговоров с Россией, что указывает на нежелание Киева садиться за стол переговоров. В связи с этим, отметил Песков, спецоперация России на Украине продолжается. При этом он еще раз указал на готовность Москвы к мирному диалогу.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса