Газета
Политика

Песков: смена власти на Украине не является целью СВО

Ведомости

Смена власти в Киеве не является целью специальной военной операции России на Украине, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Нет, президент об этом уже говорил», — ответил представитель Кремля на вопрос, является ли смена режима украинского президента Владимира Зеленского одной из целей спецоперации. По словам Пескова, в ходе СВО Россия стремится достичь своих целей, и она их достигнет.

Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Он объяснил это стремлением сохранить жизни военнослужащих и боеспособность войск, держать которые на правом берегу, в ограниченном районе он назвал «бесперспективным». 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о завершении вывода войск из Херсона

Российские власти неоднократно заявляли, что спецоперация на Украине будет завершена «после выполнения всех поставленных задач». В конце мая секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Москва «не гонится за сроками» при выполнении задач спецоперации.

С начала спецоперации стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс был заморожен, поскольку Украина вышла из переговоров. Кроме того, Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является президент Путин.

Во время своего выступления по видеосвязи на саммите G20 Зеленский призвал мировых лидеров поддержать украинский план мирного урегулирования и подчеркнул, что Украина не согласится на перемирие и не пойдет на территориальные уступки.15 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях саммита G20 на Бали заявил, что украинская сторона выдвигает нереалистичные условия для продолжения переговоров с Россией. При этом министр подчеркнул, что Россия со своей стороны по-прежнему не отказывается от продолжения диалога.

Песков 17 ноября заявил, что публичные переговоры Москвы и Киева невозможны. По его словам, украинские власти регулярно меняют свою позицию по возобновлению переговоров с Россией, что указывает на нежелание Киева садиться за стол переговоров. В связи с этим, отметил Песков, спецоперация России на Украине продолжается. При этом он еще раз указал на готовность Москвы к мирному диалогу.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных