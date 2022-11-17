В Кремле отвергли возможность публичных переговоров с Киевом

При этом российская сторона неоднократно говорила, что готова к возобновлению переговоров. В то же время, отмечали в Кремле, 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин. 15 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита G20 заявил, что Москва не отказывается от переговорного процесса. По его словам, в этом не заинтересован Киев, который ставит «нереалистичные условия».