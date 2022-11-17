В Кремле отвергли возможность публичных переговоров с Киевом
Публичные переговоры Москвы и Киева невозможны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Трудно себе представить вообще публичные переговоры. Публичных переговоров не бывает. Тем более публичные переговоры в такой сфере», — подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).
Представитель Кремля заявил, что у Киева «семь пятниц на неделе». По его словам, украинские власти регулярно меняют свою позицию по возобновлению переговоров с Россией, что указывает на нежелание Киева садиться за стол переговоров. В связи с этим, отметил Песков, спецоперация России на Украине продолжается. При этом он еще раз указал на готовность Москвы к мирному диалогу.
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил от партнеров сигналы о желании Москвы провести прямые переговоры. Украинский лидер отметил, что предложил публичный формат. Зеленский пояснил, что не хочет, чтобы встреча проходила «за кулисами».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
С начала боевых действий на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него.
При этом российская сторона неоднократно говорила, что готова к возобновлению переговоров. В то же время, отмечали в Кремле, 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин. 15 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита G20 заявил, что Москва не отказывается от переговорного процесса. По его словам, в этом не заинтересован Киев, который ставит «нереалистичные условия».
В свою очередь Зеленский заявлял, что «не закрывал дверь» в переговорах с Россией. 8 ноября он назвал пять условий возобновления переговоров, в числе которых были восстановление территориальной целостности страны и возмещение убытков. В МИДе РФ ответили, что Москва не согласится на предварительные условия по переговорам.
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