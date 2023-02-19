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Политика

Bloomberg: новый пакет санкций США в отношении России затронет ВПК и энергетику

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести санкции в отношении военно-промышленного комплекса, энергетического сектора, финансовых учреждений России и нескольких физлиц, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство уточняет, что также Соединенные Штаты и союзники планируют сосредоточиться на предотвращении обхода санкций и «подрыве» поддержки России со стороны третьих стран. Издание напомнило, что введение ограничений запланировано к годовщине начала спецоперации России на Украине.

13 февраля издание Politico сообщило, что политики и эксперты Евросоюза начнут обсуждение 10-го пакета санкций в отношении России, в который могут войти ограничения против российских банков, журналистов государственных СМИ, сотрудников администраций на новых территориях, а также лиц и компаний, связанных с ЧВК «Вагнер».

16 февраля замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты и страны G7 планируют ввести новый пакет санкций в отношении России 24 февраля. По ее словам, санкции будут распространяться в том числе на те сферы, которые уже находятся под ограничениями. В частности, они затронут военно-промышленный комплекс и поставки высокотехнологичного оборудования.

18 февраля «РИА Новости» со ссылкой на заявление МИД Японии по итогам переговоров на Мюнхенской конференции по безопасности сообщило, что министры иностранных дел стран – участниц G7 договорились о сохранении и усилении санкций в отношении России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных