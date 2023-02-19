Bloomberg: новый пакет санкций США в отношении России затронет ВПК и энергетику
Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести санкции в отношении военно-промышленного комплекса, энергетического сектора, финансовых учреждений России и нескольких физлиц, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство уточняет, что также Соединенные Штаты и союзники планируют сосредоточиться на предотвращении обхода санкций и «подрыве» поддержки России со стороны третьих стран. Издание напомнило, что введение ограничений запланировано к годовщине начала спецоперации России на Украине.
13 февраля издание Politico сообщило, что политики и эксперты Евросоюза начнут обсуждение 10-го пакета санкций в отношении России, в который могут войти ограничения против российских банков, журналистов государственных СМИ, сотрудников администраций на новых территориях, а также лиц и компаний, связанных с ЧВК «Вагнер».
16 февраля замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты и страны G7 планируют ввести новый пакет санкций в отношении России 24 февраля. По ее словам, санкции будут распространяться в том числе на те сферы, которые уже находятся под ограничениями. В частности, они затронут военно-промышленный комплекс и поставки высокотехнологичного оборудования.
18 февраля «РИА Новости» со ссылкой на заявление МИД Японии по итогам переговоров на Мюнхенской конференции по безопасности сообщило, что министры иностранных дел стран – участниц G7 договорились о сохранении и усилении санкций в отношении России.