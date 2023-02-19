Bloomberg: новый пакет санкций США в отношении России затронет ВПК и энергетику

16 февраля замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты и страны G7 планируют ввести новый пакет санкций в отношении России 24 февраля. По ее словам, санкции будут распространяться в том числе на те сферы, которые уже находятся под ограничениями. В частности, они затронут военно-промышленный комплекс и поставки высокотехнологичного оборудования.