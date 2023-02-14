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Новые санкции ЕС могут затронуть Альфа-банк, Russia Today и ЧВК «Вагнер»

Ограничения будут не слишком значимы фактически, но прозвучат «солидно»
Глеб Мишутин Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Политики и эксперты Евросоюза на этой неделе начнут обсуждение очередного, 10-го с начала СВО пакета санкций против России. Об этом 13 февраля сообщило издание Politico. По его сведениям, в новый пакет, который планируется объявить к годовщине начала СВО, войдут ограничения против российских банков, журналистов государственных СМИ, сотрудников администраций на новых территориях, а также лиц и компаний, связанных с ЧВК «Вагнер».

Финансовые санкции будут введены против четырех российских банков, из которых назван только один – Альфа-банк, подконтрольный, согласно формулировке Politico, «российско-израильскому миллиардеру Михаилу Фридману». Это будут далеко не первые западные санкции в отношении Альфа-банка. С апреля 2022 г. данное учреждение находится в санкционном списке (SDN-List) министерства финансов США, что означает заморозку его активов на американской территории и полный запрет на операции с ним для всех американских резидентов. Альфа-банк принадлежит люксембургской ABH Holdings. В середине марта 2022 г. у компании изменилась структура акционеров: Герман Хан и Алексей Кузьмичев вышли из числа совладельцев кредитной организации, им принадлежал 21 и 16,3% акций соответственно. У банка осталось пять миноритарных акционеров, доля каждого из них не является контролирующей. Больше всего – 41% – у Андрея Косогова, стоявшего у истоков создания финансового бизнеса «Альфа-групп». Остальные акционеры долю владения не изменили: Петру Авену принадлежит 12,4%, Фридману – 32,9%, UniCredit S.p.A. – 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research – 3,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных