Новые санкции ЕС могут затронуть Альфа-банк, Russia Today и ЧВК «Вагнер»

Финансовые санкции будут введены против четырех российских банков, из которых назван только один – Альфа-банк, подконтрольный, согласно формулировке Politico, «российско-израильскому миллиардеру Михаилу Фридману». Это будут далеко не первые западные санкции в отношении Альфа-банка. С апреля 2022 г. данное учреждение находится в санкционном списке (SDN-List) министерства финансов США, что означает заморозку его активов на американской территории и полный запрет на операции с ним для всех американских резидентов. Альфа-банк принадлежит люксембургской ABH Holdings. В середине марта 2022 г. у компании изменилась структура акционеров: Герман Хан и Алексей Кузьмичев вышли из числа совладельцев кредитной организации, им принадлежал 21 и 16,3% акций соответственно. У банка осталось пять миноритарных акционеров, доля каждого из них не является контролирующей. Больше всего – 41% – у Андрея Косогова, стоявшего у истоков создания финансового бизнеса «Альфа-групп». Остальные акционеры долю владения не изменили: Петру Авену принадлежит 12,4%, Фридману – 32,9%, UniCredit S.p.A. – 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research – 3,9%.