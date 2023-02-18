Главы МИД G7 договорились об усилении санкционного давления на Россию
Министры иностранных дел стран - участниц G7 договорились о сохранении и усилении санкций в отношении России, сообщило внешнеполитическое ведомство Японии по итогам переговоров на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет «РИА Новости».
Японский МИД сообщил, что центром обсуждения стала ситуация на Украине. «[Стороны] пришли к единому мнению о сохранении и усилении санкций против России, а также о том, чтобы призвать третьи страны прекратить поддерживать Россию», – говорится в заявлении.
Также страны - участницы G7 назвали «неприемлемой» «ядерную риторику» России, поскольку применение ядерного оружия может привести «к серьезным последствиям».
«Главы МИД «семерки» договорились укреплять договоренности по поддержанию мирового порядка, основанного на главенстве закона, а также приветствовали приверженность Украины справедливому и прочному миру и пришли к единому мнению о продолжении активного сотрудничества с Украиной для этого», – отметили в японском внешнеполитическом ведомстве.
Страны G7 вводят в отношении России санкции с начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. В частности, ограничения затронули энергоносители российского происхождения – нефть, нефтепродукты и газ – в форме потолка цен, оборонно-промышленный комплекс, банковский, финансовый сектора и др.
16 февраля замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты и страны G7 планируют ввести новый пакет санкций в отношении России 24 февраля. По ее словам, санкции будут распространяться в том числе на те сферы, которые уже находятся под ограничениями. В частности, они затронут военно-промышленный комплекс и поставки высокотехнологичного оборудования.
Несмотря на санкции, фактические показатели российской экономики по итогам 2022 г. оказались лучше многих прогнозов. По словам президента Владимира Путина, ВВП России с января по ноябрь 2022 г. снизился на 2,1%. По предварительным данным за 2022 г., показатель сократился на 2,5%, добавил он. Путин напомнил, как отечественные и зарубежные эксперты предрекали падение ВВП на «10, и 15, и даже 20%».