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Главы МИД G7 договорились об усилении санкционного давления на Россию

Ведомости

Министры иностранных дел стран - участниц G7 договорились о сохранении и усилении санкций в отношении России, сообщило внешнеполитическое ведомство Японии по итогам переговоров на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет «РИА Новости».

Японский МИД сообщил, что центром обсуждения стала ситуация на Украине. «[Стороны] пришли к единому мнению о сохранении и усилении санкций против России, а также о том, чтобы призвать третьи страны прекратить поддерживать Россию», – говорится в заявлении.

Также страны - участницы G7 назвали «неприемлемой» «ядерную риторику» России, поскольку применение ядерного оружия может привести «к серьезным последствиям».

«Главы МИД «семерки» договорились укреплять договоренности по поддержанию мирового порядка, основанного на главенстве закона, а также приветствовали приверженность Украины справедливому и прочному миру и пришли к единому мнению о продолжении активного сотрудничества с Украиной для этого», – отметили в японском внешнеполитическом ведомстве.

Страны G7 вводят в отношении России санкции с начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. В частности, ограничения затронули энергоносители российского происхождения – нефть, нефтепродукты и газ – в форме потолка цен, оборонно-промышленный комплекс, банковский, финансовый сектора и др.

16 февраля замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты и страны G7 планируют ввести новый пакет санкций в отношении России 24 февраля. По ее словам, санкции будут распространяться в том числе на те сферы, которые уже находятся под ограничениями. В частности, они затронут военно-промышленный комплекс и поставки высокотехнологичного оборудования.

Несмотря на санкции, фактические показатели российской экономики по итогам 2022 г. оказались лучше многих прогнозов. По словам президента Владимира Путина, ВВП России с января по ноябрь 2022 г. снизился на 2,1%. По предварительным данным за 2022 г., показатель сократился на 2,5%, добавил он. Путин напомнил, как отечественные и зарубежные эксперты предрекали падение ВВП на «10, и 15, и даже 20%».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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