Главы МИД G7 договорились об усилении санкционного давления на Россию

Несмотря на санкции, фактические показатели российской экономики по итогам 2022 г. оказались лучше многих прогнозов. По словам президента Владимира Путина, ВВП России с января по ноябрь 2022 г. снизился на 2,1%. По предварительным данным за 2022 г., показатель сократился на 2,5%, добавил он. Путин напомнил, как отечественные и зарубежные эксперты предрекали падение ВВП на «10, и 15, и даже 20%».