WSJ: новые санкции США коснутся около 200 российских граждан и компаний
На этой неделе Вашингтон введет санкции против около 200 российских физических и юридических лиц. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как отмечает газета, Вашингтон и его союзники стремятся ограничить доступ Москвы к продукции, которая может укрепить российский оборонный и технологический сектор. Отмечается, что новые санкции являются частью пакета мер против России в связи с годовщиной начала спецоперации на Украине. В него также входит военная помощь США Украине на сумму $460 млн.
По данным газеты, в черный список могут попасть губернаторы и члены семей российских чиновников, также новые ограничения коснутся предприятий военно-промышленного комплекса и компаний, которые, как считает Вашингтон, задействованы в обходе санкций.
Накануне, 20 февраля, президент США Джо Байден посетил Киев. В ходе своего визита он объявил о поставках Украине дополнительного вооружения и анонсировал новые санкции против российских граждан и компании. Минфин США должен ввести ограничения до конца этой недели, уточнил Байден.
Сегодня, 21 февраля, американский лидер выступил в Польше, где он также встретился с президентом республики Анджеем Дудой. Байден подтвердил, что Вашингтон и его союзники объявят о новых санкциях против России на этой неделе.
В предыдущий раз США вводили санкции против российских физических и юридических лиц 26 января. В частности, ограничения коснулись вице-премьера, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова. Под санкции также попали четыре компании, принадлежащие «Интерросу» Владимира Потанина.
Кроме того, 1 февраля Вашингтон ввел санкции против граждан и компаний из разных стран, которые, по мнению американских властей, помогают обходить антироссийские санкции. Ограничения коснулись физических и юридических лиц из Израиля, Кипра, Латвии, Сингапура, Болгарии, Узбекистана, Италии и России.