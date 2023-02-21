WSJ: новые санкции США коснутся около 200 российских граждан и компаний

Как отмечает газета, Вашингтон и его союзники стремятся ограничить доступ Москвы к продукции, которая может укрепить российский оборонный и технологический сектор. Отмечается, что новые санкции являются частью пакета мер против России в связи с годовщиной начала спецоперации на Украине. В него также входит военная помощь США Украине на сумму $460 млн.