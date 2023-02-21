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WSJ: новые санкции США коснутся около 200 российских граждан и компаний

Ведомости

На этой неделе Вашингтон введет санкции против около 200 российских физических и юридических лиц. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает газета, Вашингтон и его союзники стремятся ограничить доступ Москвы к продукции, которая может укрепить российский оборонный и технологический сектор. Отмечается, что новые санкции являются частью пакета мер против России в связи с годовщиной начала спецоперации на Украине. В него также входит военная помощь США Украине на сумму $460 млн. 

По данным газеты, в черный список могут попасть губернаторы и члены семей российских чиновников, также новые ограничения коснутся предприятий военно-промышленного комплекса и компаний, которые, как считает Вашингтон, задействованы в обходе санкций.

Накануне, 20 февраля, президент США Джо Байден посетил Киев. В ходе своего визита он объявил о поставках Украине дополнительного вооружения и анонсировал новые санкции против российских граждан и компании. Минфин США должен ввести ограничения до конца этой недели, уточнил Байден.  

Сегодня, 21 февраля, американский лидер выступил в Польше, где он также встретился с президентом республики Анджеем Дудой. Байден подтвердил, что Вашингтон и его союзники объявят о новых санкциях против России на этой неделе.

В предыдущий раз США вводили санкции против российских физических и юридических лиц 26 января. В частности, ограничения коснулись вице-премьера, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова. Под санкции также попали четыре компании, принадлежащие «Интерросу» Владимира Потанина.

Кроме того, 1 февраля Вашингтон ввел санкции против граждан и компаний из разных стран, которые, по мнению американских властей, помогают обходить антироссийские санкции. Ограничения коснулись физических и юридических лиц из Израиля, Кипра, Латвии, Сингапура, Болгарии, Узбекистана, Италии и России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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