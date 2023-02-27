РБК рассказал о миллиардном обороте «ресторанной схемы» ухода от налогов
О выявлении этой схемы Росфинмониторингом, ФНС и ЦБ стало известно в ноябре прошлого года. Как сообщила тогда ФНС, в основе этой схемы лежит «замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги». Как правило, источником денег являются компании, у которых есть терминалы приема наличных. Такая схема позволяет ресторанам и кафе сохранять финансовые показатели в том диапазоне, который позволяет уклоняться от выплаты НДС, сохраняя при этом право на применение специальных налоговых режимов.
Материалы межведомственной проверки, с которыми ознакомился РБК, показали, что схема работала по принципу «разлома эквайринга», позволявшему ресторанам отчитываться перед клиентом в обычном режиме, но выводить средства из-под надзора через структуру, ранее связанную с онлайн-казино.
Ядром схемы стала РНКО «Русский инвестиционный банк» («РИБ»), на базе которой была создана инфраструктура, включавшая собственный процессинг, центры обработки данных, лояльные банки, обширную сеть из 5000 терминалов по приему наличных платежей. РИБ был агентом крупного банка-эквайера и выполнял расчетную функцию. Через РИБ поступавшие от ресторанов платежи уходили аптекам, туроператорам, автосалонам и другим поставщикам наличных. Всего в схему были включены три банка-эквайера, несколько промежуточных банков и три расчетных банка.
Эта схема работала с 2018 г. по 2022 г. Пик ее оборота в 100 млрд руб. пришелся на 2021 г., размер преступного дохода составил 8-10% от этой суммы.