РБК рассказал о миллиардном обороте «ресторанной схемы» ухода от налогов

О выявлении этой схемы Росфинмониторингом, ФНС и ЦБ стало известно в ноябре прошлого года. Как сообщила тогда ФНС, в основе этой схемы лежит «замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги». Как правило, источником денег являются компании, у которых есть терминалы приема наличных. Такая схема позволяет ресторанам и кафе сохранять финансовые показатели в том диапазоне, который позволяет уклоняться от выплаты НДС, сохраняя при этом право на применение специальных налоговых режимов.