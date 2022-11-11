Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС выявили схему ухода от налогов в сфере общепита
Росфинмониторинг, Центральный банк и Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыли схему, которая позволяла бизнесу в сфере общепита скрыть доходы и уйти от налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ФНС.
«Скоординированные действия Росфинмониторинга, Банка России и ФНС позволили выявить и пресечь работу одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в основе этой схемы лежит «замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги». Как правило, источником денег являются компании, у которых есть терминалы приема наличных, сообщили в ведомстве.
Такая схема позволяет ресторанам и кафе сохранять финансовые показатели в том диапазоне, который позволяет уклоняться от выплаты НДС, сохраняя при этом право на применение специальных налоговых режимов. Помимо этого, предприятия в сфере общепита выплачивали сотрудникам «серую зарплату», избегая при этом выплаты страховых взносов, зарплатных налогов и сборов.
В пресс-службе Росфинмониторинга сообщили также, что эта схема могла использоваться для отмывания криминальных доходов, передает РБК. Изданию в ФНС объяснили, что по закону зачисление средств при оплате через терминал происходит напрямую от обслуживающего банка на расчетный счет самого ресторана. Однако при выявленной схеме платежи проходили минимум через три кредитные организации и в итоге деньги приходили в организации, которые не имеют отношения к ресторанному бизнесу, — например, на счета туристических организаций и крупных автосалонов, добавили в ЦБ.
Впервые ЦБ раскрыл статистику потребления теневых финансовых услуг в 2018 г. Согласно данным регулятора за первое полугодие 2018 г., лидером среди теневых услуг была оптово-розничная торговля (33%), за ней шел строительный сектор (30%) и сфера услуг (21%). По данным ЦБ за первое полугодие 2022 г., доля потребления теневых финансовых услуг в сфере услуг сохранилась на прежнем уровне — 21%. Доля в строительной области выросла до 40%.
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