Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС выявили схему ухода от налогов в сфере общепита

В пресс-службе Росфинмониторинга сообщили также, что эта схема могла использоваться для отмывания криминальных доходов, передает РБК. Изданию в ФНС объяснили, что по закону зачисление средств при оплате через терминал происходит напрямую от обслуживающего банка на расчетный счет самого ресторана. Однако при выявленной схеме платежи проходили минимум через три кредитные организации и в итоге деньги приходили в организации, которые не имеют отношения к ресторанному бизнесу, — например, на счета туристических организаций и крупных автосалонов, добавили в ЦБ.