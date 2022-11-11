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Финансы

Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС выявили схему ухода от налогов в сфере общепита

Ведомости

Росфинмониторинг, Центральный банк и Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыли схему, которая позволяла бизнесу в сфере общепита скрыть доходы и уйти от налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ФНС.

«Скоординированные действия Росфинмониторинга, Банка России и ФНС позволили выявить и пресечь работу одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в основе этой схемы лежит «замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги». Как правило, источником денег являются компании, у которых есть терминалы приема наличных, сообщили в ведомстве.

Такая схема позволяет ресторанам и кафе сохранять финансовые показатели в том диапазоне, который позволяет уклоняться от выплаты НДС, сохраняя при этом право на применение специальных налоговых режимов. Помимо этого, предприятия в сфере общепита выплачивали сотрудникам «серую зарплату», избегая при этом выплаты страховых взносов, зарплатных налогов и сборов.

В пресс-службе Росфинмониторинга сообщили также, что эта схема могла использоваться для отмывания криминальных доходов, передает РБК. Изданию в ФНС объяснили, что по закону зачисление средств при оплате через терминал происходит напрямую от обслуживающего банка на расчетный счет самого ресторана. Однако при выявленной схеме платежи проходили минимум через три кредитные организации и в итоге деньги приходили в организации, которые не имеют отношения к ресторанному бизнесу, — например, на счета туристических организаций и крупных автосалонов, добавили в ЦБ.

Впервые ЦБ раскрыл статистику потребления теневых финансовых услуг в 2018 г. Согласно данным регулятора за первое полугодие 2018 г., лидером среди теневых услуг была оптово-розничная торговля (33%), за ней шел строительный сектор (30%) и сфера услуг (21%). По данным ЦБ за первое полугодие 2022 г., доля потребления теневых финансовых услуг в сфере услуг сохранилась на прежнем уровне — 21%. Доля в строительной области выросла до 40%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных