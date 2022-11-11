Добиться наказания за участие в новой схеме ухода от налогов в сфере общепита будет непросто

Добиться наказания за участие в новой схеме ухода от налогов в сфере общепита будет непростоРестораторы надеются на «обеление» своей отрасли
Привлечь к ответственности участников новой схемы по сокрытию доходов и уходу от налогов в сфере общепита будет «непросто», доказывать вину придется в отношении каждой компании отдельно, заявил «Ведомостям» профессор права НИУ ВШЭ, управляющий партнер «Пепеляев групп» Сергей Пепеляев.
ФНС совместно с Росфинмониторингом и Центральным банком выявила крупную теневую площадку, оказывавшую «высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита». В основе схемы лежит «замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги», сообщила пресс-служба ФНС 11 ноября.
Как правило, источником денег являются компании, у которых есть терминалы приема наличных, сообщили в ведомстве. В пресс-службе Банка России пояснили РБК, что «ряд кафе и ресторанов использовали для приема оплаты от своих клиентов терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику, оформленные на третьих лиц»: это позволяло им не зачислять денежные средства на свои счета, а перенаправлять их на счета иных компаний для покупки наличной торговой выручки либо переводить на счета физических лиц.
Такая схема позволяет ресторанам и кафе сохранять финансовые показатели в том диапазоне, который позволяет пользоваться льготным режимом с нулевым НДС, сохраняя при этом право на применение других специальных налоговых режимов, отмечали в ФНС. Помимо этого, предприятия в сфере общепита выплачивали сотрудникам «серую зарплату», избегая при этом выплаты страховых взносов, зарплатных налогов и сборов.
Совершенство и сложность обнаруженного механизма ухода от налогов заключены только в его технической составляющей, отметил Пепеляев. «Мне кажется, что это достаточно примитивная схема с точки зрения устройства. Одним посетителям давались одни терминалы, другим – другие. Потоки раздваиваются: один идет на счет ресторана, другие на какие-то другие счета. С точки зрения уголовной квалификации все понятно – происходит занижение выручки путем неучета части совершенных операций. При этом с технической точки зрения, видимо, все было устроено достаточно совершенно», – сказал он.
Эксперт пояснил, что для того, чтобы сумма невыплаченных налогов «потянула на особо крупный размер» в контексте ст. 199 УК РФ, за три финансовых года компания должна недоплатить 45 млн руб.
Источник «Ведомостей» в компании, занимающейся автоматизацией общепита, отметил, что раньше раскрытие подобных схем уклонения было «завязано» только «на человеческом факторе». «Кто-либо приходил с признанием из мести или по совести. Теперь у наших [правоохранительных] органов есть технологии и данные, чтобы находить выделяющихся по определенным параметрам рестораторов», – добавил он.
Тем не менее, привлечь участников схемы к ответственности будет непросто, отмечает Пепеляев. «Доказывать вину нужно будет в отношении каждой компании отдельно. Уклонение от налогов вменяется налогоплательщикам, а эта площадка, которая их объединяла, с точки зрения уголовного права, только организаторы и пособники», – объяснил юрист.
Опрошенные «Ведомостями» представители ресторанной отрасли склонны положительно оценивать усилия ФНС, Росфинмониторинга и ЦБ по раскрытию схемы уклонения от уплаты налогов.
«Ресторанный рынок в вопросе выплаты налогов принял решение двигаться в сторону прозрачности, «обеления», но на это не могут пойти один или два ресторана – они попадают в неконкурентные условия не только с точки зрения налоговой нагрузки, но и инвестиционной привлекательности», – говорит омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, владелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.
«В тот момент, когда мы добились отмены НДС для ресторанного бизнеса и понижения страховых взносов, мы [уже] создали условия для «обеления» рынка», – считает он.
Все ведущие рестораторы «принципиально выступают за выплату налогов» при одновременной заинтересованности государства в сбалансированной налоговой нагрузке, утверждает вице-президент федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.
Впервые ЦБ раскрыл статистику потребления теневых финансовых услуг в 2018 г. Согласно данным регулятора за первое полугодие 2018 г., лидером среди теневых услуг была оптово-розничная торговля (33% «в тени»), за ней шел строительный сектор (30%) и сфера услуг (21%). По данным ЦБ за первое полугодие 2022 г., доля потребления теневых финансовых услуг в сфере услуг сохранилась на прежнем уровне — 21%. Доля в строительной области выросла до 40%.
В подготовке статьи участвовала Евгения Дубровина