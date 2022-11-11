Добиться наказания за участие в новой схеме ухода от налогов в сфере общепита будет непросто

Совершенство и сложность обнаруженного механизма ухода от налогов заключены только в его технической составляющей, отметил Пепеляев. «Мне кажется, что это достаточно примитивная схема с точки зрения устройства. Одним посетителям давались одни терминалы, другим – другие. Потоки раздваиваются: один идет на счет ресторана, другие на какие-то другие счета. С точки зрения уголовной квалификации все понятно – происходит занижение выручки путем неучета части совершенных операций. При этом с технической точки зрения, видимо, все было устроено достаточно совершенно», – сказал он.