Греф допустил, что ЦБ не будет снижать ключевую ставку в 2023 году
Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2023 г. будет около нуля, а Банк России не будет снижать ключевую ставку. Об этом Греф сообщил в ходе телефонной конференции для инвесторов и аналитиков.
«Темп роста ВВП, по нашим ожиданиям, в этом году будет около нуля. Инфляция, по нашим оценкам, будет в диапазоне 5-6% за счет роста заработных плат на фоне низкой безработицы, восстановления спроса, а также ослабления национальной валюты. В результате Банк России, вероятнее всего, откажется от снижения ставки в 2023 г.», – рассказал Греф.
К концу года кредиты юридических лиц в отечественном банковском секторе могут вырасти на 12%, а физических лиц – на 11-13%. По оценке Грефа, ожидаемый рост депозитов юрлиц в пределах 18-20%, а рост средств физлиц может достигать 9%.
Ключевая ставка Банка России находится на уровне 7,5% с сентября 2022 г. В ноябре того же года председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что такая ставка адекватно показывает баланс рисков для инфляции.
«Ключевая ставка будет находиться на таком уровне, чтобы постепенно снижать инфляцию, то есть повыше нейтрального диапазона (5-6%). К нейтральному мы рассчитываем вернуться в 2025 г.», – сказала председатель.
В феврале Набиуллина сообщила, что вероятность повышения ключевой ставки выше вероятности ее снижения. Тогда же Набиуллина обратила внимание на изменения в экономике: произошло ухудшение внешней торговли и снижение цен на нефть, но прогнозы складываются лучше оценок осени 2022 г.
Банк России отмечал признаки восстановления потребительской активности, несмотря на осторожность населения. Регулятор рассказал, что увеличение годовой инфляции (11,8% в феврале) происходит из-за изменения цен, в особенности на плодоовощную продукцию, а также произошедшего в конце 2022 г. ослабления рубля.
Осенью 2022 г. Греф заявил, что Центробанк может снизить ключевую ставку в 2023 г. В частности, председатель допустил снижение инфляции в России. «Бюджет будет дефицитным – соответственно, с ликвидностью должно быть все нормально, и я думаю, что депозитные инструменты будут находиться на уровне примерно инфляции, может быть даже чуть ниже», – сказал он тогда.