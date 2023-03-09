Газета
Финансы

Греф допустил, что ЦБ не будет снижать ключевую ставку в 2023 году

Ведомости

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2023 г. будет около нуля, а Банк России не будет снижать ключевую ставку. Об этом Греф сообщил в ходе телефонной конференции для инвесторов и аналитиков.

«Темп роста ВВП, по нашим ожиданиям, в этом году будет около нуля. Инфляция, по нашим оценкам, будет в диапазоне 5-6% за счет роста заработных плат на фоне низкой безработицы, восстановления спроса, а также ослабления национальной валюты. В результате Банк России, вероятнее всего, откажется от снижения ставки в 2023 г.», – рассказал Греф.

К концу года кредиты юридических лиц в отечественном банковском секторе могут вырасти на 12%, а физических лиц – на 11-13%. По оценке Грефа, ожидаемый рост депозитов юрлиц в пределах 18-20%, а рост средств физлиц может достигать 9%.

Ключевая ставка Банка России находится на уровне 7,5% с сентября 2022 г. В ноябре того же года председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что такая ставка адекватно показывает баланс рисков для инфляции.

«Ключевая ставка будет находиться на таком уровне, чтобы постепенно снижать инфляцию, то есть повыше нейтрального диапазона (5-6%). К нейтральному мы рассчитываем вернуться в 2025 г.», – сказала председатель.

В феврале Набиуллина сообщила, что вероятность повышения ключевой ставки выше вероятности ее снижения. Тогда же Набиуллина обратила внимание на изменения в экономике: произошло ухудшение внешней торговли и снижение цен на нефть, но прогнозы складываются лучше оценок осени 2022 г.

Банк России отмечал признаки восстановления потребительской активности, несмотря на осторожность населения. Регулятор рассказал, что увеличение годовой инфляции (11,8% в феврале) происходит из-за изменения цен, в особенности на плодоовощную продукцию, а также произошедшего в конце 2022 г. ослабления рубля.

Осенью 2022 г. Греф заявил, что Центробанк может снизить ключевую ставку в 2023 г. В частности, председатель допустил снижение инфляции в России. «Бюджет будет дефицитным – соответственно, с ликвидностью должно быть все нормально, и я думаю, что депозитные инструменты будут находиться на уровне примерно инфляции, может быть даже чуть ниже», – сказал он тогда.

Банк России третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5%

Баланс рисков все больше склоняется к проинфляционным

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных