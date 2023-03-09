Греф допустил, что ЦБ не будет снижать ключевую ставку в 2023 году

Осенью 2022 г. Греф заявил, что Центробанк может снизить ключевую ставку в 2023 г. В частности, председатель допустил снижение инфляции в России. «Бюджет будет дефицитным – соответственно, с ликвидностью должно быть все нормально, и я думаю, что депозитные инструменты будут находиться на уровне примерно инфляции, может быть даже чуть ниже», – сказал он тогда.