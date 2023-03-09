ЦБ: СБП будет доступна в интернет-банках

Количество и объем операций через систему ЦБ растет от квартала к кварталу, но в 2022 г. темпы роста ускорились на фоне ухода Visa, Mastercard, Apple Pay и Google Pay. В IV квартале через СБП провели более 1,1 млрд операций на 5,1 трлн руб. – это почти на 33% больше по количеству и на 30% по объему, чем в III квартале. Выросло и количество пользователей системы — на конец года их насчитывалось 65,7 млн человек, а в среднем в 2022 г. ежеквартальный прирост составлял 13-15%.