ЦБ: СБП будет доступна в интернет-банках
Крупные банки должны будут внедрить Систему быстрых платежей (СБП) к октябрю, сообщила пресс-служба Центробанка России.
«Крупные банки — участники Системы быстрых платежей (СБП) к 1 октября 2023 г. должны встроить этот сервис не только в свои мобильные приложения, но и в интернет-банки», – говорится в сообщении регулятора. Изменения в положение Банка России зарегистрировал Минюст.
Из сообщения регулятора следует, что если у банков с универсальной лицензией нет технической возможности предоставить клиентам доступ к СБП через мобильные приложения, то они должны открыть данный сервис в своих интернет-банках. Этот шаг, как отметили в ЦБ, позволит клиентам пользоваться системой с разных устройств. Вместе с тем с 1 апреля 2024 г. кредитные организации должны будут обеспечить переводы через СБП между юрлицами, добавили в ЦБ.
О том, что ЦБ собирается обязать крупные кредитные организации внедрить СБП в свои интернет-банки и сделать переводы для юрлиц, сообщалось прошлой осенью.
В начале февраля «Ведомости» со ссылкой на отчет ЦБ писали, что в 2022 г. через СБП было совершено более 3 млрд операций на 14,4 трлн руб. Это превышает аналогичные показатели 2021 г. почти в три раза.
Количество и объем операций через систему ЦБ растет от квартала к кварталу, но в 2022 г. темпы роста ускорились на фоне ухода Visa, Mastercard, Apple Pay и Google Pay. В IV квартале через СБП провели более 1,1 млрд операций на 5,1 трлн руб. – это почти на 33% больше по количеству и на 30% по объему, чем в III квартале. Выросло и количество пользователей системы — на конец года их насчитывалось 65,7 млн человек, а в среднем в 2022 г. ежеквартальный прирост составлял 13-15%.