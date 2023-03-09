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ЦБ: СБП будет доступна в интернет-банках

Ведомости

Крупные банки должны будут внедрить Систему быстрых платежей (СБП) к октябрю, сообщила пресс-служба Центробанка России.

«Крупные банки — участники Системы быстрых платежей (СБП) к 1 октября 2023 г. должны встроить этот сервис не только в свои мобильные приложения, но и в интернет-банки», – говорится в сообщении регулятора. Изменения в положение Банка России зарегистрировал Минюст.

Из сообщения регулятора следует, что если у банков с универсальной лицензией нет технической возможности предоставить клиентам доступ к СБП через мобильные приложения, то они должны открыть данный сервис в своих интернет-банках. Этот шаг, как отметили в ЦБ, позволит клиентам пользоваться системой с разных устройств. Вместе с тем с 1 апреля 2024 г. кредитные организации должны будут обеспечить переводы через СБП между юрлицами, добавили в ЦБ.

Ранее по теме: ЦБ обяжет внедрить СБП в интернет-банки и сделать переводы для юрлиц

О том, что ЦБ собирается обязать крупные кредитные организации внедрить СБП в свои интернет-банки и сделать переводы для юрлиц, сообщалось прошлой осенью.

В начале февраля «Ведомости» со ссылкой на отчет ЦБ писали, что в 2022 г. через СБП было совершено более 3 млрд операций на 14,4 трлн руб. Это превышает аналогичные показатели 2021 г. почти в три раза.

Количество и объем операций через систему ЦБ растет от квартала к кварталу, но в 2022 г. темпы роста ускорились на фоне ухода Visa, Mastercard, Apple Pay и Google Pay. В IV квартале через СБП провели более 1,1 млрд операций на 5,1 трлн руб. – это почти на 33% больше по количеству и на 30% по объему, чем в III квартале. Выросло и количество пользователей системы — на конец года их насчитывалось 65,7 млн человек, а в среднем в 2022 г. ежеквартальный прирост составлял 13-15%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных