Россияне провели через СБП 14,4 трлн рублей в 2022 году

Россияне провели через СБП 14,4 трлн рублей в 2022 годуЭто выше объемов предыдущего года почти в три раза
В 2022 г. граждане совершили через Систему быстрых платежей Банка России (СБП) более 3 млрд операций на 14,4 трлн руб., следует из отчета ЦБ. Это превышает аналогичные показатели 2021 г. почти в три раза.
Количество и объем операций через систему ЦБ растет от квартала к кварталу, но в 2022 г. темпы роста ускорились на фоне ухода Visa, Mastercard, Apple Pay и Google Pay. В IV квартале через СБП провели более 1,1 млрд операций на 5,1 трлн руб. – это почти на 33% больше по количеству и на 30% по объему, чем в III квартале. Выросло и количество пользователей системы — на конец года их насчитывалось 65,7 млн человек, а в среднем в 2022 г. ежеквартальный прирост составлял 13-15%.
Переводы остаются самой популярной операцией в СБП — в прошлом году физлица перевели 13,59 трлн руб. почти 2,7 млрд раз. Это выше 2021 г. в 1,3 и 3 раза соответственно. В IV квартале средний размер перевода составил 5 000 руб.
В 2022 г. СБП стала активнее использоваться для оплаты товаров и услуг в интернете и точках продаж за счет роста популярности QR-кодов: граждане совершили 358,8 млн покупок на 720,8 млрд руб., что больше прошлого года почти в 27 раз по количеству и на почти в 12 раз по объему. В среднем один покупатель оплатил через СБП шесть покупок.
Количество торговых точек, принимающих оплату через СБП, к концу IV квартала достигло 559 000, тогда как еще в начале года их было 177 000. Для магазинов размер эквайринговой комиссии за оплату через СБП ниже, чем за прием карт в POS-терминалах, – там она может достигать 3%, а в системе ЦБ не превышает 0,7% от суммы платежа (для ряда категорий торговых точек – 0,4%). Более 90% предприятий, внедривших оплату через СБП, – малые и средние.
Продолжается динамичный рост переводов юридических лиц гражданам (например, страховые, от брокеров и проч.), говорится в отчете ЦБ: в 2022 г. таких выплат было почти 12,86 млн на 65,3 млрд руб. В прошлом году показатели были незначительны – 101 000 платежей на 620 млн руб.
Банк России и оператор банковских карт «Мир» – Национальная система платежных карт (НСПК) — активно развивают оплату через СБП и по QR-кодам. Ранее НСПК обязала банки реализовать способ приема оплаты по картам «Мир» с использованием QR-кода на мобильном устройстве. Дедлайн выполнения требования системы – до конца апреля 2023 г., писал «Коммерсантъ». К 25 апреля 2023 г. у половины POS-терминалов должна быть возможность принимать оплату по QR-коду, а к 25 октября эта опция должна появиться у 85% терминалов. В НСПК тогда пояснили, что банкам стала доступна возможность интеграции новой системы оплаты покупок в конце октября.
ЦБ продолжает расширять контуры применения своей системы – ее планируется интегрировать в браузерные версии платежных приложений банков, осуществлять с помощью СБП переводы между юрлицами, а также подключать организации из дружественных стран.
К октябрю 2023 г. все системно значимые кредитные организации (их 13) будут обязаны внедрить оплату по СБП в свои интернет-банки, следует из проекта указания регулятора. Но банки и без указания ЦБ уже начали внедрять оплату через СБП в свои браузерные версии. ВТБ, Совкомбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, Росбанк, «Тинькофф банк» и Промсвязьбанк (ПСБ) уже предоставляют эту возможность, писали «Ведомости».
Помимо развития оплаты через СБП банки начали создавать платежные стикеры, с помощью которых можно платить телефоном, как это было с Apple Pay и Google Pay. О старте тестирования новой технологии уже объявили Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф банк», МКБ. МТС и МТС-банк запустили стикер МТС Pay, к которому можно подключить карту «Мир» любого банка. Стикер имеет встроенный NFC-чип для бесконтактной оплаты и, по сути, представляет собой обычную банковскую карту меньшего размера, которая клеится на телефон.