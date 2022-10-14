ЦБ обяжет внедрить СБП в интернет-банки и сделать переводы для юрлиц

Потенциал у трансграничных переводов есть, особенно, когда это будет давать возможность делать платежи в одной валюте и получать в другой, отмечают в Альфа-банке. Но в развитии трансграничных платежей есть загвоздка, говорит предправления Национального платежного совета Алма Обаева. За инфраструктуру будут отвечать ЦБ и НСПК, регуляторы стран-участников подпишут соответствующие договоры, но переводы все равно будут проходить между банками – поэтому никто не может гарантировать, что армянские и казахстанские организации захотят подтверждать трансакции, например, с подсанкционных российских банков. Но с технической точки зрения, трансграничные переводы через СБП, это отличная и главное, легальная альтернатива международной банковской системы передачи информации SWIFT.