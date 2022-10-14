ЦБ обяжет внедрить СБП в интернет-банки и сделать переводы для юрлиц

ЦБ обяжет внедрить СБП в интернет-банки и сделать переводы для юрлицЭто укрепит экосистему быстрых платежей
Банк России продолжает экспансию своей системы быстрых платежей (СБП). Первое, что хочет сделать ЦБ – внедрить СБП в интернет-банки крупных кредитных организаций, следует из проекта указания регулятора. Это позволит гражданам делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров независимо от наличия мобильного приложения банка. Системно значимые игроки (их 13) должны будут обеспечить такую возможность к 1 октября 2023 г. Возможность использования СБП в интернет-банке стала актуальна после удаления приложений Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка из магазинов App Store и Google Play из-за санкций.
С 1 апреля 2024 г. ЦБ также хочет обязать банков-участников СБП обеспечить переводы между юридическими лицами. Пилотный проект ЦБ запустил в начале этого года: в нем участвовали Райффайзенбанк и Делобанк (входит в группу «Синара»).
Еще одно направление в развитии СБП – упрощение процедуры взаимодействия российских банков со своими иностранными партнерами через трансграничные переводы. В мае директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина говорила, что регулятор планирует запустить возможность переводов через СБП в Белоруссию до конца текущего года. Новыми направлениями могут стать Армения и Казахстан, писали «Известия».
Газпромбанк уже дорабатывает функционал интернет-банка, чтобы у клиентов была возможность переводов по СБП, сказал «Ведомостям» его представитель. Указанных ЦБ сроков достаточно, чтобы расширить возможности интернет-банка, считает он. В Альфа-банке также работают в этом направлении – сейчас в «Альфа-онлайн» работает сканер QR-кодов, который позволяет оплачивать покупки, счета и квитанции с любого смартфона, даже если на нем нет приложения банка, а также с планшета, ноутбука или с обычного компьютера.
Развитие СБП в корпоративном сегменте – переводы между юрлицами через ссылки или QR – даст импульс развитию новых моделей клиентского сервиса, продолжает представитель Альфа-банка. Он считает, что корпоративные карты, например, могут быть полностью заменены на СБП.
ВТБ участвует в тестировании трансграничных переводов через СБП и до конца года планирует провести первые пробные операции, сказал представитель банка. По его словам, запуск функционала на клиентов планируется после сертификации решения. Сервис позволит существенно ускорить зачисление средств, поскольку деньги поступят мгновенно. В общем объеме переводов банка доля операций через СБП превысила 70%. Ранее ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья – Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан и страны Азии. Услуга доступна по банковским реквизитам в национальных валютах на счета физических и юридических лиц.
Потенциал у трансграничных переводов есть, особенно, когда это будет давать возможность делать платежи в одной валюте и получать в другой, отмечают в Альфа-банке. Но в развитии трансграничных платежей есть загвоздка, говорит предправления Национального платежного совета Алма Обаева. За инфраструктуру будут отвечать ЦБ и НСПК, регуляторы стран-участников подпишут соответствующие договоры, но переводы все равно будут проходить между банками – поэтому никто не может гарантировать, что армянские и казахстанские организации захотят подтверждать трансакции, например, с подсанкционных российских банков. Но с технической точки зрения, трансграничные переводы через СБП, это отличная и главное, легальная альтернатива международной банковской системы передачи информации SWIFT.
Скорость трансграничных платежей вряд ли будет такой же, как внутри России, предполагает Обаева: речь не может идти о нескольких секундах, когда разговор идет о взаимодействии инфраструктуры двух стран. По мнению эксперта, быстрота во многом будет зависеть от количества вопросов от Финмониторинга. Также локальные ведомства должны будут определить суммы перевода, до которой надзор распространяться не будет, обращает внимание Обаева. Вероятно, рассуждает она, услуга будет платной, беспроцентные переводы до 100 000 руб. вряд ли стоит ждать.
Главная идея инициативы ЦБ – ускорении прохождения трансакций между юрлицами, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Сейчас трансграничный перевод идёт в среднем 3 дня, говорит Соколов, если он будет приходить минута в минуту, то это только добавит удобства отношениям ритейлер-поставщик. Многие компании обслуживались в подсанкционных теперь банках, обращает внимание Соколов, им пришлось переносить часть платежей в другие организации, чтобы вести бизнес, например, с партнерами из ближнего зарубежья. Если СБП сможет частично заменить SWIFT, то, это вернет конкурентоспособность подсакнционных кредиторов и, скорее всего, ретейлеры захотят к ним вернуться, предполагает Соколов.
Банк России, используя доступны ему регуляторные инструменты, вполне объяснимо и понятно проводит экспансию собственной экосистемы на очередной спектр платежных сервисов, говорит исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. По ее словам, ЦБ формирует механизмы вовлечения и удержания участников экосистемы из числа игроков рынка.
Цб запустил СБП в январе 2019 г. К системе подключено около 200 банков, она позволяет осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона, а также оплачивать покупки по QR-коду.