Граждане перевели 5,4 трлн рублей через систему ЦБ за полгода

Граждане перевели 5,4 трлн рублей через систему ЦБ за полгодаЭто больше, чем за весь прошлый год
Пользователи Системы быстрых платежей (СБП) за первое полугодие совершили более 1 млрд операций на 5,4 трлн руб. – это больше, чем за весь 2021 г. как по количеству, так и по объему, следует из отчета оператора СБП, Банка России. Во II квартале граждане совершили 646 млн операций на 3 трлн руб., что в 3 раза выше показателей аналогичного периода 2021 г.
Количество пользователей за II квартал выросло на 19% до 51,6 млн человек по сравнению с I кварталом. В среднем один пользователь системы совершил 13 операций (в I квартале – 10), отмечает ЦБ.
Переводы остаются самой популярной операцией – 48,4 млн граждан во II квартале совершили через СБП 578 млн переводов на 2,87 трлн руб., что выше показателей предыдущего квартала на 38% и 23% соответственно.
Оплата покупок с помощью СБП (в интернете или точках продаж) активно растет со второй половины 2021 г. Во II квартале этой функцией воспользовалось более 15 млн граждан, оплативших 68 млн покупок на 129 млрд руб. В сравнении с предыдущим кварталом, количество операций выросло в 4 раза, а сумма – в 2 раза. В среднем один покупатель оплачивал через СБП более четырех покупок, что в 2 раза больше, чем в предыдущие периоды.
Торгово–сервисные предприятия продолжают активно внедрять возможность оплаты через СБП: их количество увеличилось почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом – до 362 000. Размер комиссии за оплату через СБП для торговых точек ниже комиссии за прием карт в POS-терминалах – там она может достигать 3,2%, а в системе ЦБ не превышает 0,7% от суммы платежа (для ряда категорий торговых точек – 0,4%). Более 90% предприятий, внедривших оплату через СБП, – малые и средние.
Продолжает увеличиваться спрос на использование СБП компаниями в пользу граждан, например, страховые выплаты, переводы от брокеров. Количество и сумма таких выплат выросла в 3 раза по сравнению с прошлым кварталом – почти 153 000 граждан получили через СБП 494 000 выплат на сумму порядка 5 млрд руб.
Банки фиксируют кратный рост переводов и платежей через СБП. Об этом «Ведомостям» сказали представители ВТБ, «ФК Открытие», Московском кредитном банке (МКБ), банках «Зенит», «Абсолют», «Русский стандарт» и «Санкт-Петербург».
По словам представителя ВТБ, доля СБП в общем объеме переводов между физлицами составила 71%, увеличившись в 1,5 раза относительного второго полугодия 2021 г. В ВТБ отмечают, что активнее всего спрос на сервисы СБП растет в сегменте платежей. Во II квартале их число удвоилось по сравнению с первым: клиенты банка для оплаты покупок через СБП провели почти 2 млн транзакций более чем на 6 млрд руб., сказал представитель ВТБ.
По оценкам аналитиков ВТБ, к концу года на российском рынке доля СБП может составить порядка 5% карточных платежей.
По итогам первого полугодия 2022 г. доля СБП у «ФК Открытие» в объеме мгновенных переводов за год выросла на четверть и составила 91%, сказал бизнес-лидер направления платежи и переводы подразделения «Ежедневный банкинг» Михаил Щипков. Наиболее востребованы переводы по номеру телефона через СБП – они показали рост в 2 раза по объему и в 3 раза по количеству операций относительно первого полугодия 2021 г., но средний чек пока остается меньше по сравнению с переводами с карты на карту.
При этом количество и объем P2P–переводов (с карты на карту) снизились на треть, отметил Щипков.
В «ФК Открытие» также отметили, что бесконтактная оплата товаров и услуг через СБП по QR-коду набирает популярность: клиенты банка в первом полугодии в 2 раза увеличили объем таких операций, а количество – в 4 раза. Доля сервиса в ежедневных покупках товаров и услуг выросла в 2,5 раза, сказал Щипков. Но доля СБП в объеме покупок товаров и услуг с учетом POS–оборота пока еще небольшая и в июле составила 2%.
По данным эквайринговой сети банка «Русский Стандарт», доля платежей по СБП во II квартале относительно первого выросла с 6,63% до 14,46%. А доля оплаты через СБП за июль–август уже составила 19,67%, сказал представитель банка. В «Абсолют банке» доля СБП во всех переводах занимает около 80%, показав рост в 10% за квартал, сказал его представитель. К концу года в банке ожидают роста доли СБП до 85-87% среди всех переводов.
В МКБ число переводов через СБП во II квартале выросло на 40% по отношению к предыдущему, рассказал представитель банка. При этом за все первое полугодие банк фиксирует четырехкратный рост переводов через СБП относительно того же периода год назад. За первое полугодие 2022 г. в банке «Зенит» объем переводов по СБП вырос в 2,7 раза относительно аналогичного периода 2021 г., говорит зампред банка Наталья Тутова.