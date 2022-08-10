Граждане перевели 5,4 трлн рублей через систему ЦБ за полгода

По итогам первого полугодия 2022 г. доля СБП у «ФК Открытие» в объеме мгновенных переводов за год выросла на четверть и составила 91%, сказал бизнес-лидер направления платежи и переводы подразделения «Ежедневный банкинг» Михаил Щипков. Наиболее востребованы переводы по номеру телефона через СБП – они показали рост в 2 раза по объему и в 3 раза по количеству операций относительно первого полугодия 2021 г., но средний чек пока остается меньше по сравнению с переводами с карты на карту.