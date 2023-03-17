Группа SVB подала заявление о защите от кредиторов
Финансовая группа SVB, в которую входил Silicon Valley Bank (SVB), подала заявление на защиту от кредиторов в суд по банкротствам Южного округа Нью-Йорка. Об этом говорится в пресс-релизе SVB.
«SVB подала добровольное ходатайство о реорганизации под надзором суда в соответствии с главой 11 [кодекса США о банкротстве] <...> для сохранения стоимости», – говорится в сообщении. Группа отметила, что она больше не связана с банком SVB, который 11 марта был закрыт и передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов (FDIC) США.
Группа SVB также распродает часть активов банка, чтобы выплатить деньги вкладчикам. В числе таких активов, которые были выставлены на аукцион, – брокерская фирма SVB Securities и инвестиционная компания SVB Capital. В своем заявлении финансовая группа уточнила, что располагает ликвидностью $2,2 млрд при долге $3,3 млрд и акциях на $3,7 млрд.
10 марта произошел крах американского банка SVB, который занимал 16-е место среди крупнейших банков США и специализировался на работе со стартапами. Крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г., отмечали западные издания. 13 марта работу также прекратил Signature Bank из-за «системных рисков».
После этого международное рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного. Там заявили, что ожидают роста ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также допустили, что к концу этого года экономика страны впадет в рецессию, – это окажет еще большее давление на банковскую сферу.
17 марта агентство Bloomberg со ссылкой на данные ФРС сообщило, что американские банки впервые со времен кризиса 2008 г. заняли у фондов резервной системы рекордные $164,8 млрд с 8 по 15 марта. Для сравнения: в 2008 г. максимальная сумма займов банками составила около $111 млрд.