Группа SVB подала заявление о защите от кредиторов

«SVB подала добровольное ходатайство о реорганизации под надзором суда в соответствии с главой 11 [кодекса США о банкротстве] <...> для сохранения стоимости», – говорится в сообщении. Группа отметила, что она больше не связана с банком SVB, который 11 марта был закрыт и передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов (FDIC) США.