Американские банки заняли у ФРС рекордные $165 млрд за неделю
Американские банки впервые со времен кризиса 2008 г. заняли у двух вспомогательных фондов ФРС рекордные $164,8 млрд за неделю с 8 по 15 марта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные ФРС.
Уточняется, что $152,8 млрд банки взяли через дисконтное окно (механизм, который предлагает коммерческим банкам краткосрочные займы). При этом неделей ранее объем занятых средств не превышал $4,58 млрд. Еще $11,9 млрд банки заимствовали из программы срочного финансирования банков, которая была запущена 12 марта. Предыдущий рекорд был поставлен во время финансового кризиса в 2008 г. Тогда банки заняли около $111 млрд.
10 марта произошел крах американского банка Silicon Valley Bank, который занимал 16-е место среди крупнейших банков США и специализировался на работе со стартапами. Западные издания отмечали, что крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. 13 марта также прекратил работу Signature Bank из-за «системных рисков».
После этого международное рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного. Там заявили, что ожидают роста ставки ФРС, и допустили, что к концу 2023 г. экономика США впадет в рецессию, что окажет еще большее давление на банковскую сферу.