Американские банки заняли у ФРС рекордные $165 млрд за неделю

Уточняется, что $152,8 млрд банки взяли через дисконтное окно (механизм, который предлагает коммерческим банкам краткосрочные займы). При этом неделей ранее объем занятых средств не превышал $4,58 млрд. Еще $11,9 млрд банки заимствовали из программы срочного финансирования банков, которая была запущена 12 марта. Предыдущий рекорд был поставлен во время финансового кризиса в 2008 г. Тогда банки заняли около $111 млрд.