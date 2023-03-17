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Американские банки заняли у ФРС рекордные $165 млрд за неделю

Ведомости

Американские банки впервые со времен кризиса 2008 г. заняли у двух вспомогательных фондов ФРС рекордные $164,8 млрд за неделю с 8 по 15 марта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные ФРС.

Уточняется, что $152,8 млрд банки взяли через дисконтное окно (механизм, который предлагает коммерческим банкам краткосрочные займы). При этом неделей ранее объем занятых средств не превышал $4,58 млрд. Еще $11,9 млрд банки заимствовали из программы срочного финансирования банков, которая была запущена 12 марта. Предыдущий рекорд был поставлен во время финансового кризиса в 2008 г. Тогда банки заняли около $111 млрд.

10 марта произошел крах американского банка Silicon Valley Bank, который занимал 16-е место среди крупнейших банков США и специализировался на работе со стартапами. Западные издания отмечали, что крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. 13 марта также прекратил работу Signature Bank из-за «системных рисков».

После этого международное рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного. Там заявили, что ожидают роста ставки ФРС, и допустили, что к концу 2023 г. экономика США впадет в рецессию, что окажет еще большее давление на банковскую сферу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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