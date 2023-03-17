Володин призвал страны отказаться от доллара для защиты экономики

«Кризис американской финансовой системы больше всего затронет тех, кто ориентируется только на нее. Жертвами недавних банкротств уже стали обычные граждане других стран. Речь идет о пенсионных фондах Швеции, Норвегии, Южной Кореи и др. Им деньги никто не вернет. Соединённые Штаты продолжат жить за счет других. Проблемы будут разрастаться и выходить за границы США. Единственный способ защититься от кризиса — дедолларизация экономик государств», – сказано в сообщении.