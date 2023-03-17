Володин призвал страны отказаться от доллара для защиты экономики
Государствам необходимо отказаться от доллара США, чтобы защитить себя от кризиса американской финансовой системы. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале.
«Кризис американской финансовой системы больше всего затронет тех, кто ориентируется только на нее. Жертвами недавних банкротств уже стали обычные граждане других стран. Речь идет о пенсионных фондах Швеции, Норвегии, Южной Кореи и др. Им деньги никто не вернет. Соединённые Штаты продолжат жить за счет других. Проблемы будут разрастаться и выходить за границы США. Единственный способ защититься от кризиса — дедолларизация экономик государств», – сказано в сообщении.
Володин отметил, что причиной мирового финансового кризиса являются ошибки руководства США в экономической сфере. «Вашингтон, решая проблемы известным всем способом — печатая необеспеченные доллары, — спровоцировал рекордную за последние 40 лет инфляцию. Борясь с ней, настолько повышал ключевую ставку, что это привело к невозможности обслуживать кредиты, и, как следствие, начались самые крупные с 2008 г. банкротства банков», – добавил Володин.
10 марта произошел крах американского банка Silicon Valley Bank. Кредитная организация занимала 16-ю строчку среди крупнейших банков США и специализировалась на работе со стартапами. Западные издания отмечали, что крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. 13 марта также прекратил работу Signature Bank из-за «системных рисков».
После этого международное рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного. Там заявили, что ожидают роста ставки ФРС, и допустили, что к концу 2023 г. экономика США впадет в рецессию, что окажет еще большее давление на банковскую сферу.
В Кремле отметили, что введенные западными странами санкции в значительной степени застраховали экономику России от последствий банковского кризиса в США. «Нет худа без добра», – отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.