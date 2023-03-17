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Экономика

Володин призвал страны отказаться от доллара для защиты экономики

Ведомости

Государствам необходимо отказаться от доллара США, чтобы защитить себя от кризиса американской финансовой системы. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале.

«Кризис американской финансовой системы больше всего затронет тех, кто ориентируется только на нее. Жертвами недавних банкротств уже стали обычные граждане других стран. Речь идет о пенсионных фондах Швеции, Норвегии, Южной Кореи и др. Им деньги никто не вернет. Соединённые Штаты продолжат жить за счет других. Проблемы будут разрастаться и выходить за границы США. Единственный способ защититься от кризиса — дедолларизация экономик государств», – сказано в сообщении.

Володин отметил, что причиной мирового финансового кризиса являются ошибки руководства США в экономической сфере. «Вашингтон, решая проблемы известным всем способом — печатая необеспеченные доллары, — спровоцировал рекордную за последние 40 лет инфляцию. Борясь с ней, настолько повышал ключевую ставку, что это привело к невозможности обслуживать кредиты, и, как следствие, начались самые крупные с 2008 г. банкротства банков», – добавил Володин.

10 марта произошел крах американского банка Silicon Valley Bank. Кредитная организация занимала 16-ю строчку среди крупнейших банков США и специализировалась на работе со стартапами. Западные издания отмечали, что крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. 13 марта также прекратил работу Signature Bank из-за «системных рисков».

После этого международное рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного. Там заявили, что ожидают роста ставки ФРС, и допустили, что к концу 2023 г. экономика США впадет в рецессию, что окажет еще большее давление на банковскую сферу.

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В Кремле отметили, что введенные западными странами санкции в значительной степени застраховали экономику России от последствий банковского кризиса в США. «Нет худа без добра», – отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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