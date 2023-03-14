Песков: санкции во многом застраховали экономику России от последствий кризиса в США

10 марта стало известно о банкротстве Silicon Valley Bank Financial Group (SVB) – кредитора стартапов Кремниевой долины. Это крупнейший в США крах банка со времен финансового кризиса 2008 г. SVB занимал 16-е место в США по размеру активов ($209 млрд) по итогам прошлого года. 13 марта власти США сообщили о закрытии Signature Bank из-за системных рисков. Все вкладчики, как и в случае с SVB, получат полный доступ к своим счетам, а налогоплательщик не понесет никаких убытков. Высшее руководство банка отстранено от работы.