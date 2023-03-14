Песков: санкции во многом застраховали экономику России от последствий кризиса в США
Введенные западными странами санкции в значительной степени застраховали экономику России от последствий банковского кризиса, который сейчас разворачивается в США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На конференц-колле его спросили, могут ли проблемы с банковской системой в США перекинуться на российскую банковскую систему.
«Сейчас практически нет», – ответил Песков, указав на то, что российская банковская система имеет определенные связи с международной финансовой системой, но ее большая часть находится под незаконными санкциями.
«Поэтому нет худа без добра. Здесь мы в определенной степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном», – добавил Песков.
10 марта стало известно о банкротстве Silicon Valley Bank Financial Group (SVB) – кредитора стартапов Кремниевой долины. Это крупнейший в США крах банка со времен финансового кризиса 2008 г. SVB занимал 16-е место в США по размеру активов ($209 млрд) по итогам прошлого года. 13 марта власти США сообщили о закрытии Signature Bank из-за системных рисков. Все вкладчики, как и в случае с SVB, получат полный доступ к своим счетам, а налогоплательщик не понесет никаких убытков. Высшее руководство банка отстранено от работы.
Как писали «Ведомости», в первые минуты торговой сессии 13 марта банковский индекс S&P 500 в первые минуты торговой сессии упал на 8,3%, NASDAQ Bank Index – на 12,2%. Спустя несколько часов падение скорректировалось до 5,6 и 7,4% соответственно. Акции Wells Fargo & Co к вечеру по московскому времени теряли более 5%, Bank of America падали на 3,35%, Goldman Sachs – на 2,18%, JPMorgan – на 1,41%.
Главный же удар испытали на себе региональные банки, акции которых теряли от 32 до 75%. Среди них Western Alliance, First Republic Bank, Customers, PacWest, Zions, Bank of Hawaii, Comerica, East West.
В тот же день перед нацией экстренно выступил президент Джо Байден: он заверил американцев в полной безопасности банковской системы США и пообещал более жесткое регулирование. Он отметил, что руководство закрытых SVB и Signature Bank уволят, клиенты этих банков будут защищены и уже 13 марта получат доступ к своим деньгам, а налогоплательщики не понесут потерь из-за банкротства.