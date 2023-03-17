Набиуллина прокомментировала ситуацию в банковском секторе США и Европы

Набиуллина прокомментировала ситуацию в банковском секторе США и ЕвропыЗначительного влияния на российский финсектор нет, но имеются проинфляционные риски
Кризис в банковском секторе Америки и Европы не оказывает прямого влияния на российскую финансовую систему, отметила в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набуиллина. Но она добавила, что риски для денежно-кредитной политики есть – новый фактор добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики.
Совет директоров ЦБ учитывал этот новый внешний фактор среди прочих, принимая решение по ставке: он четвертый раз сохранил ее на уровне 7,5% годовых.
«Сложившая ситуация обостряет для западных центробанков проблему балансировки между целями денежно-кредитной политики и рисками финансовой стабильности. С одной стороны, мы видим уязвимость финансового сектора к процентному и другим рискам, с другой — текущее инфляционное давление остается повышенным», – прокомментировала глава ЦБ.
В комплексе эта ситуация может увеличить риски рецессии мировой экономики, сказала Набиуллина. Несмотря на то что сейчас российский финансовый сектор в меньшей степени связан с мировым, замедление мировой экономики означает снижение спроса на отечественный экспорт, отметила Набиуллина. Это может оказать дополнительной проинфляционное давление, пояснила она.
За прошлую неделю в США банкротами объявлены для банка – Signature Bank и Silicon Valley Bank (SVB), последний из которых занимал 16-е место по активам, а его крах стал крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 г. Эта ситуация — последствия быстрого повышения ставок ФРС СГА, которая за 2022 г. выросла с 0,25 до 4,75%. SVB значительную часть активов держал в облигациях до погашения – из-за роста ставок они обвалились в цене.
Кризис усугубила и ситуация со вторым крупнейшим банком Швейцарии Credit Suisse: его акции потеряли почти 30% стоимости, когда один из акционеров объявил о невозможности дополнительной докапитализации. Кроме того, в опубликованном с запозданием годовом отчете Credit Suisse признал, что отток денег клиентов продолжался вплоть до конца 2022 г. – за последние квартал из банка изъяли более $100 млрд.
Крах Credit Suisse в случае реализации такого риска может привести к последствиям более серьезным, чем банкротство американских игроков: швейцарский банк входит в перечень глобальных системно значимых, а его активы превышают $500 млрд. Нацбанк Швейцарии заявил, что предоставит Credit Suisse ликвидность: банк намерен занять у регулятора до 50 млрд швейцарских франков (почти $53,7 млрд).
Инвесторы начали распродавать бумаги банковского сектора, сообщила Financial Times. Суммарная капитализация шести крупнейших банков Уолл-стрит — Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Wells Fargo — сократилась за две недели марта примерно на $165 млрд, или на 13%.
«Рынок не любит неопределенности. А сейчас неопределенности очень много. Окончательные последствия… (краха SVB) еще предстоит понять»,— цитирует FT банковского аналитика Barclays Джейсона Голдберга.
Американские фондовые индексы 16 марта закрылись в плюсе, но на рынках Европы в пятницу распродажи продолжались: немецкий DAX и французский CAC снижаются на 1%, британский FTSE 100 снизился на 0,72%, Euro Stoxx – на 0,86%.