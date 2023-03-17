Набиуллина прокомментировала ситуацию в банковском секторе США и Европы

За прошлую неделю в США банкротами объявлены для банка – Signature Bank и Silicon Valley Bank (SVB), последний из которых занимал 16-е место по активам, а его крах стал крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 г. Эта ситуация — последствия быстрого повышения ставок ФРС СГА, которая за 2022 г. выросла с 0,25 до 4,75%. SVB значительную часть активов держал в облигациях до погашения – из-за роста ставок они обвалились в цене.